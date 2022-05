https://mundo.sputniknews.com/20220510/policia-y-ffaa-de-ecuador-realizan-operativos-en-carcel-ante-posibles-incidentes-1125316031.html

Policía y FFAA de Ecuador realizan operativos en cárcel ante posibles incidentes

QUITO (Sputnik) — Efectivos de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas de Ecuador realizaron operativos en la cárcel No. 1, situada en la provincia del Azuay... 10.05.2022, Sputnik Mundo

américa latina

ecuador

cárcel

"En el centro Azuay No. 1 no se registra ningún amotinamiento. Ante alertas de posibles incidentes, con la Policía y Fuerzas Armadas de Ecuador se han desarrollado operativos para precautelar el orden y la seguridad. Las actividades se desarrollan con normalidad", dijo el organismo en su cuenta de la red social Twitter.La Policía Nacional, también a través de un tuit, señaló que policías y militares mantienen el control y el orden en dicha prisión.Más temprano, el comandante general de la Policía, Fausto Salinas, dijo a periodistas locales que no se descarta que se produzcan actos violentos en los centros penitenciarios del país (36), como consecuencia del amotinamiento registrado la víspera en la cárcel de la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas (oeste) que deja hasta el momento 44 presos muertos.La mayoría de las víctimas fueron asesinadas con armas blancas, precisó el comandante, al atribuir los incidentes a la rivalidad existente entre integrantes de las bandas delictivas Los Lobos y R7.En el amotinamiento de la cárcel de Santo Domingo se fugaron 220 reclusos, de los cuales hasta el momento fueron recapturados 200, de acuerdo con Salinas.Según informó la Secretaría Nacional de Derechos Humanos, hasta ahora se identificaron 21 cadáveres de los 44 presos muertos en el último motín.De acuerdo con datos de Amnistía Internacional, desde 2020 hasta la fecha por lo menos 390 personas han sido asesinadas en las cárceles del país.

ecuador

ecuador, cárcel