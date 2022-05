https://mundo.sputniknews.com/20220510/oficialismo-peruano-rechaza-planes-de-sedicion-para-cambiar-constitucion-1125317397.html

Oficialismo peruano rechaza planes de sedición para cambiar Constitución

LIMA (Sputnik) — El partido oficialista Perú Libre (izquierda) rechazó que exista dentro de la organización planes de sedición contra el Estado para insistir...

En la víspera fueron difundidas en redes sociales unas declaraciones del líder del partido, Vladimir Cerrón, realizadas el 3 de mayo durante una reunión con militantes de Perú Libre.En aquella reunión, el líder oficialista afirmó que "en el Perú no habrá cambios si es que no se cambia la Constitución, ya sea por una vía pacífica o por una vía no pacífica".Estas declaraciones han ocasionado fuertes críticas en sectores políticos, pues por "vía no pacífica" se cree que se busca un asalto sedicioso contra el Estado.El 6 de abril, la Comisión de Constitución del parlamento decidió archivar un proyecto de ley enviado por el Ejecutivo que buscaba someter a referéndum la conformación de una asamblea constituyente para redactar una nueva Constitución.

