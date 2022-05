https://mundo.sputniknews.com/20220510/las-carceles-de-ecuador-vuelven-a-estallar-entre-la-corrupcion-y-el-abandono-estatal-1125312387.html

Las cárceles de Ecuador vuelven a estallar entre la corrupción y el "abandono estatal"

Con altos niveles de violencia y corrupción sin precedentes, el sistema penitenciario ecuatoriano está bajo el control de los propios reclusos ante el... 10.05.2022, Sputnik Mundo

El motín que tuvo lugar en la prisión de la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas en la madrugada del 9 de mayo dejó un saldo de 44 reclusos muertos: 41 murieron en el lugar y los tres restantes perdieron la vida por los centros de salud.Además, seis reclusos líderes de bandas criminales fueron trasladados a centros penitenciarios de máxima seguridad.Según el Ministerio del Interior la revuelta en la cárcel de la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas, se produjo debido a un enfrentamiento entre las bandas criminales Los Lobos y R7 y no fue hasta el mediodía que la Policía pudo controlar el recinto."Para entender esta crisis sistémica, estructural, carcelaria, que está caracterizada por estos altos niveles de violencia tan grotesca, creo que hay que entender tres o cuatro cosas: el abandono estatal del sistema penitenciario, la corrupción, la ausencia de una política criminal integral y la nueva situación de Ecuador frente al crimen trasnacional", sostuvo Jacobo García, el sociólogo español radicado en Ecuador y máster en estudios latinoamericanos."No daremos el brazo a torcer ante las mafias", tuiteó desde Israel el presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso, quien este mes cumple un año como presidente, en medio de una crisis penitenciaria advertida por organismos internacionales que alertan sobre un inminente riesgo de vida para las personas privadas de libertad.En 2021, 316 reclusos perdieron la vida bajo custodia del Estado, y cientos resultaron heridos debido a ataques entre los mismos prisioneros, configurando un aumento del 587% respecto a 2020. La mayoría de los fallecidos fueron privados de libertad acusados por delitos menores según confirmó un reciente informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).De acuerdo a García, el sistema penitenciario no es prioritario para el Estado desde hace años, precisamente desde la administración de Lenín Moreno (2017-2021) cuando se quitaron recursos en materia carcelaria.La falta de atención al sistema penitenciario queda en evidencia en la propia operativa diaria dentro de los recintos penitenciarios. En efecto, centros de alta peligrosidad del país ni siquiera tenían escáneres en funcionamiento para detectar el ingreso de armas al recinto, apuntó el analista.Además, subrayó que dentro del sistema prevalece una gran corrupción: "Se sabe que hay mafias dentro de esas cárceles que incluso compran internamente a las autoridades el poder de ciertos pabellones para controlarlos ellos".En la práctica, "ni el director de la cárcel, ni los guías penitenciarios" tienen el control, sino que los propios reclusos "controlan su pabellón, deciden quién entra y quién sale", aseguró.El analista señaló que, paralelamente, el Estado actúa siempre en el corto plazo: "No hay una política criminal integral que ataje la raíz, la profundidad de este problema (...) sino que hay medidas parche reactivas que no solucionan el problema".Estos factores son compartidos por el último informe de la CIDH publicado en marzo de 2022, que también advierte sobre el encarcelamiento como respuesta a los problemas de seguridad, el aumento progresivo de población carcelaria en el país, el uso excesivo de la prisión preventiva, además de las pocas garantías para la reinserción social, lo que, reforzado por la disminución de presupuesto y la falta de personal capacitado, complejizan el problema.Varias condiciones dentro de los recintos también fueron cuestionadas como el hacinamiento, la atención médica negligente, la alimentación o la infraestructura, así como la falta de separación entre condenados y a la espera de ello.El narcotráfico como agravanteEcuador atraviesa una nueva situación frente al crimen transnacional. "Ha pasado de ser un país de transporte de cocaína a ser un país productor, donde se comercializa y se exporta", explicó García, agregando que "esto ha hecho que carteles internacionales centren sus operaciones en el país y usen a bandas locales nacionales como brazos operativos para sus actividades", manifestó.Según García, la incidencia de bandas internacionales de narcotraficantes y su vinculación con pandillas de criminales locales contribuyó a profundizar la crisis dentro de las cárceles.Desde su perspectiva, las bandas estaban en relativa paz hasta el asesinato del líder de los Choneros—una de las organizaciones criminales más antiguas de Ecuador—, Jorge Luis Zambrano, de alias 'Rasquiña' en diciembre de 2020, momento en que comenzó una feroz disputa por el poder que tiene "su máximo exponente en los conflictos de las cárceles", sostuvo.

