La comunidad rusa en Nicaragua realiza la marcha del Regimiento Inmortal

La comunidad rusa en Nicaragua realiza la marcha del Regimiento Inmortal

MANAGUA (Sputnik) — Autoridades del Gobierno de Nicaragua acompañaron al embajador de Moscú en Managua, Alexandr Jojólikov y a la diáspora de Rusia a celebrar... 10.05.2022

"Nosotros pagamos un precio muy alto: 27 millones de personas perecieron durante esta guerra mundial, y para nosotros es necesario recordar a todos los héroes caídos y aquellos que forjaron nuestra victoria en retaguardia y por eso estamos aquí; además es muy importante educar a las nuevas generaciones, porque ustedes saben que quien no conoce su historia, no la recuerda no tiene futuro", expresó el embajador Jojólikov al término de la marcha.En la marcha participaron familias ruso-nicaragüenses, ciudadanos del país euroasiático en misión diplomática y comercial.Por el Gobierno de Nicaragua asistieron el Canciller Denis Moncada; el asesor presidencial para las Inversiones, Laureano Ortega; el ministro de Hacienda y Crédito Público, Iván Acosta; la alcaldesa de Managua Reyna Rueda, la ministra de la Familia, Johana Flores; la ministra de la Mujer, Jessica Leiva; el asesor presidencial para Asuntos Educativos, Salvador Vanegas, diputados y representantes de estructuras políticas del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN, izquierda).El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, envió un mensaje de felicitaciones a su homólogo ruso, Vladímir Putin, en ocasión de celebrarse el 77 aniversario del Día de la Victoria en el ocaso de la Segunda Guerra Mundial.El Gobierno de Nicaragua calificó de "sagradas fechas" que recuerdan "el dolor de las madres, la incertidumbre de la espera del hijo, del hermano, del padre y de todos los que marcharon al frente, a la defensa de la paz mundial",El embajador Jojólikov recordó que este aniversario del triunfo de la Gran Guerra Patria, acontece en tiempos difíciles donde el "neofascismo" brotó en Ucrania y Rusia encabeza desde el 24 de febrero una operación para la desnazificación de ese territorio.El canciller Moncada recordó que la victoria rusa es la victoria del mundo contra el racismo, el clasismo y el exterminio de Adolf Hitler (1889-1945) y el ejército alemán."La victoria del pueblo ruso, la victoria del Ejército rojo, de los ciudadanos, de las mujeres, de los niños que resistieron heroicamente la agresión y el combate de los alemanes, 77 años de victoria no solo de Rusia, sino de la humanidad; para lograr la paz de la humanidad", declaró el canciller de Nicaragua.El asesor presidencial Laureano Ortega Murillo, por su parte, manifestó que el 9 de mayo recuerda el sacrificio más grande por la paz del mundo que encabezó el Ejército Rojo y afirmó que Nicaragua respalda la misión de Rusia contra el hegemonismo."En estos tiempos que Rusia nuevamente libra una batalla de cara al hegemonismo está el pueblo y el Gobierno de Nicaragua de la mano de la Federación de Rusia, acompañándolos; nuestro saludo al presidente [Vladímir] Putin de parte del presidente Daniel [Ortega] y la vicepresidenta, la compañera Rosario [Murillo], al Gobierno y al pueblo de la Federación de Rusia que ha sido siempre esa gran estrella de valentía, de sacrificio que lucha por la justicia social", dijo el funcionario.Los miembros y los hijos e hijas de la diáspora rusa en Nicaragua honraron la memoria de sus antepasados y portaron las fotografías de sus familiares que participaron en la Gran Guerra Patria.Natalia Golovina, presidenta de la diáspora rusa en Managua, portaba la foto de su abuelita Ekaterina Kovalenko y su abuelito Mijaíl Kovalenko, ambos héroes de la guerra."Los dos fueron héroes de guerra, él [abuelito] pasó de primero a último día en un submarino en el Mar Negro y mi abuelita fue responsable del Centro de Comunicaciones; está enterrada en el cementerio de Veteranos de Guerra de Sebastopol", afirmó Golvina a Sputnik.Bella Firayner, originaria de Donetsk, valoró como necesaria la lucha contra el fascismo en el Donbás dirigida por el presidente Putin en una de las regiones atacadas desde 2014 por el Ejército de Ucrania, donde vive su hija y varios familiares."El discurso del presidente Putin fue magnífico, dijo bien claro cuál es el objetivo de la misión de la operación especial que es la lucha contra el fascismo", expresó a Sputnik.Finalmente, consideró que, al igual que hace 77 años, hoy es justa la lucha contra quienes hacen la guerra al pueblo ruso.

