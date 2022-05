https://mundo.sputniknews.com/20220510/este-es-el-otro-escandalo-de-sobornos-internacionales-a-pemex-que-revelo-amlo-1125303346.html

Este es el otro escándalo de sobornos internacionales a Pemex que reveló AMLO

Este es el otro escándalo de sobornos internacionales a Pemex que reveló AMLO

La empresa holandesa Vitol, del ramo energético, operó un esquema de sobornos a funcionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex) en un caso de corrupción que... 10.05.2022, Sputnik Mundo

2022-05-10T14:54+0000

2022-05-10T14:54+0000

2022-05-10T14:54+0000

américa latina

odebrecht

méxico

andrés manuel lópez obrador

gobierno de méxico

corrupción

pemex

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0a/1125302504_0:0:1281:721_1920x0_80_0_0_b43ee00d69932226ec4c8d065321aac2.jpg

Un proceso judicial en Estados Unidos reveló el caso y la compañía ofreció a México reparar el daño mediante la devolución del dinero, sin embargo la propuesta fue rechazada hasta que no revelen qué funcionarios se involucraron en la trama, anotó el mandatario en la conferencia matutina de este martes 10 de mayo."Esta empresa, Vitol, es muy famosa en todo el sector petrolero en el mundo, dio sobornos a funcionarios de Pemex y lo declararon en un juzgado de Estados Unidos, que habían entregado esos sobornos en México, y fueron sancionados en Estados Unidos", recordó el mandatario."Entonces vinieron aquí y nos plantearon que ellos estaban dispuestos a devolver el dinero de los sobornos y de las operaciones que se habían llevado a cabo, no sé exactamente la cantidad, pero hoy vamos a informar, y la instrucción que di es de que no aceptáramos nada hasta no saber quiénes habían recibido esos sobornos, que en tanto no queríamos tener ningún trato con esta empresa", señaló.De otro modo, podía quedar la sospecha de quiénes fueron sobornados por Vitol, lo que podría pintar a la actual administración federal como encubridora, consideró López Obrador."No queremos relaciones con empresas extranjeras corruptas, ahora sí que ni del extranjero ni de México porque eso era la práctica, pues eso era Repsol, Odebrecht, OHL, todas venían aquí y podían hacer y deshacer", acusó.López Obrador estimó que el caso Vitol recuerda el escándalo de corrupción de la brasileña Odebrecht, que llevó a mandatarios latinoamericanos a la cárcel y que en México operó sobornos en el Congreso de la Unión para facilitar la aprobación de la reforma energética de 2013, impulsada por el entonces presidente Enrique Peña Nieto y que modificó la constitución mexicana para permitir la participación extranjera en la explotación del crudo nacional."Es una vergüenza (Odebrecht) porque todo comenzó en un juzgado de Estados Unidos y eso fue lo que llevó a hacer una revisión en todos los países de América Latina y significó cárcel para presidentes, órdenes de aprehensión para funcionarios del más alto nivel de varios países y hasta México, nada más que eso se ocultó por un tiempo", declaró.Además, recordó que parte del juicio del director de Pemex durante el sexenio de Peña Nieto, Emilio Lozoya, se compone del caso Odebrecht.

https://mundo.sputniknews.com/20220105/la-fiscalia-mexicana-pide-39-anos-de-carcel-para-emilio-lozoya-por-caso-odebrecht--1120027673.html

https://mundo.sputniknews.com/20220425/emilio-lozoya-acusa-a-pena-nieto-de-ordenar-el-soborno-al-panista-ricardo-anaya-1124785690.html

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

odebrecht, méxico, andrés manuel lópez obrador, gobierno de méxico, corrupción, pemex