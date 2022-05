https://mundo.sputniknews.com/20220510/diputado-venezolano-reitera-que-eeuu-pateo-la-mesa-del-dialogo-con-la-oposicion-en-mexico-1125289891.html

Diputado venezolano reitera que EEUU pateó la mesa del diálogo con la oposición en México

Diputado venezolano reitera que EEUU pateó la mesa del diálogo con la oposición en México

CARACAS (Sputnik) — Estados Unidos pateó la mesa de diálogo en México entre el Gobierno venezolano y la oposición, y atacó a este país caribeño, reiteró el... 10.05.2022, Sputnik Mundo

"Uno ve que mucha gente habla sobre el tema de México, pero Venezuela no fue la que pateó la mesa en México, quien pateó la mesa en México fue precisamente Estados Unidos tomando decisiones contra nuestro país, atacando a nuestro país y nosotros lo que hicimos fue ante las agresiones fijar una posición", expresó Cabello en una rueda de prensa transmitida a través del canal estatal Venezolana de Televisión.No obstante, Cabello indicó que Juan Guaidó no es quien decide el retorno de las negociaciones en Ciudad de México."Cuando escuchas a 'Juanito Alimaña' [Juan Guaidó] diciendo que están listos para ir a México está hablando gamelote [que carece de sentido] eso no lo decide él, no está dentro del ámbito de sus atribuciones ni siquiera en el mínimo pedacito de la oposición que lo medio escucha, de las cientos de parte en la cual está dividida la oposición", acotó.México sirvió de sede durante tres meses para las conversaciones entre las delegaciones del Gobierno y la oposición venezolana.En México, ambas delegaciones firmaron un memorando de entendimiento que consta de siete puntos, entre los que incluyen: derechos políticos, garantías electorales y cronograma electoral; levantamiento de las sanciones, respeto al Estado de derecho, convivencia política y social, protección de economía social y garantías de implementación y seguimiento.Esto antes de que la administración de Maduro decidiera suspender su participación en la mesa de diálogo, luego de que Cabo Verde extraditara a Estados Unidos al diplomático Alex Saab, quien había sido integrado como miembro pleno en las negociaciones. Rusia lucha sola contra el nazismoMás tarde, Cabello declaró que Rusia está luchando sola contra el nazismo para salvar a Europa y evitar que ese movimiento prospere en el mundo.Cabello indicó que países europeos y Estados Unidos se convirtieron en la cuna de los nuevos brotes de nazismo."El pueblo de Europa no ha entendido aún que los está salvando a ellos también, porque al nazismo hay que combatirlo en los primeros brotes, no hay que dejar que florezca, no hay que dejar que eche raíces, no hay que dejar que prospere hay que derrotarlo naciendo y es lo que está haciendo el Gobierno ruso con el presidente Vladímir Putin", comentó.El parlamentario hizo referencia la celebración de los 77 años de la victoria de la Gran Guerra Patria contra la Alemania nazi.

