Autoridades mexicanas confirman el hallazgo del cuerpo de Yolanda Martínez

"NO HE ENCONTRADO A MI HIJA PORQUE NO SE USAR FACEBOOK Y NO TENGO DINERO" Dice desconsolado el papá de Yolanda.

ES HORA DE QUE SE BUSQUE A YOLANDA MARTÍNEZ CADENA ... SU PAPÁ LA BUSCA SOLO.



Yolanda desapareció antes que DEBANHI... pic.twitter.com/KlNunIjxfv