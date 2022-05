https://mundo.sputniknews.com/20220510/amigos-eco-tortugas-el-esfuerzo-de-tres-venezolanos-por-la-preservacion-de-los-quelonios-1125315650.html

Amigos Eco Tortugas, el esfuerzo de tres venezolanos por la preservación de los quelonios

Playa el Agua, una de las playas más populares de la isla de Margarita, en el estado Nueva Esparta (norte), es el punto en el que el artesano William Ballache, el trabajador de la playa José Ciso y la bióloga Nadia Aguilera se encontraron y decidieron ponerle nombre a su labor.Ballache, quien vende zarcillos, pulseras y collares en la playa, cuenta que su inquietud por la preservación del ecosistema marino estuvo presente desde que era niño, y recuerda que entonces los pescadores en el estado Aragua (norte), donde creció, cuidaban los huevos de las tortugas.Los quelonios se encuentran entre las especies más longevas del planeta, y la contaminación de los océanos, el calentamiento del agua, la destrucción de su hábitat, la pesca y el comercio ilegal de sus caparazones los tienen bajo amenaza de extinción.Nacimiento en pandemiaAguilera contó a Sputnik que se quedó en Margarita debido a las restricciones impuestas por la pandemia, y a partir de ese momento se alió con Ballache para la búsqueda y protección de los huevos dejados por las tortugas.Antes de que apareciera la bióloga y se sumara a la preservación de las tortugas, comentó Ballache, "todo lo que se hacía era experimental, en base a lo que se medio sabía y se había oído. Ahora gracias a que ella es estudiada se ha apoyado el proyecto".InseguridadAguilera contó que a Margarita llegan tres tipos de tortugas: "cardón, que es la más grande del mundo, puede llegar a pesar 900 kilos y está en estado crítico de extinción; la tortuga caguama o careta-careta; y la carey". Hacia el estado Falcón (norte) llega la tortuga verde".Hace un año, contó la bióloga, los tres conservacionistas se unieron y lograron recolectar todo lo necesario para construir un vivero."Habíamos trabajado muchísimo. Pasamos días en la playa para que todo quedara perfecto, y una vez terminamos lo celebramos y nos fuimos contentos por lo que habíamos logrado, y la mañana siguiente cuando regresamos se habían robado todos los huevos", relató.Por ello, en esta ocasión el nido está frente a la sede de la policía de Playa El Agua, y son los funcionarios de este cuerpo los responsables de su seguridad.La experta indicó que es vital el apoyo de los cuerpos de seguridad, o de un equipo de vigilancia para cuidar los nidos de las tortugas y garantizar la llegada de los tortuguillos.En varios puntos de la extensa Playa el Agua se observan cuatro estacas de madera con una cinta amarilla como señal de "peligro". En otros hay una malla plástica que recubre el nido."Es difícil que los turistas respeten estos puntos, porque carecen de la debida señalización y nosotros no podemos estar todo el día, siendo solo tres personas, avisando a la gente que no es una escena del crimen y que tampoco son corrales para meter a los niños, porque hemos encontrado niños metidos allí, lo que afecta el nido", subrayó.Buscando apoyoAguilera y Ciso están con regularidad en esta playa, pero usualmente es Ballache quien se queda por las noches cuando saben que está próximo a reventar uno de los nidos, aunque ambos se mantienen siempre en alerta para apoyarse.La noche del pasado domingo 8 se registró la eclosión de dos nidos, y aproximadamente 50 tortuguillos fueron liberados de inmediato en el mar."Verlas llegar, verlas nacer es un milagro", aseguró la bióloga.Por el momento, los conservacionistas se encuentran custodiando 13 nidos que están dentro del vivero y seis que se encuentran fuera de este.En esta zona, las tortugas ponen cada año más de 90 nidos, y son solo Aguilera, Ballache y Cisco quienes con apoyo de otros trabajadores de la playa hacen todo lo que está a su alcance para que sus huevos lleguen a término.El apoyo que reciben, aseguraron Aguilera y Ballache, es mínimo. Nadie les paga, pocos colaboran con materiales o alimentos, y algunos proyectos que es necesario desarrollar se quedan en los escritorios de ministerios, alcaldías, gobernaciones en lugar de ser ejecutados con la premura que requieren.Lo vital por el momento, señalaron los conservacionistas, es crear consciencia y sentido de pertenencia en la zona, así como sanear Playa El Agua: limpiar su arena, eliminar el plástico, colocar vigilancia y carteles que permitan que los turistas sepan que es una reserva ecológica y que entre abril y septiembre es posible hallar nidos y tortugas."Es sencillito, porque lo único que puede hacer el humano es preservar los lugares de anidación, conservar las playas, mantenerlas libres de plástico, libres de especies foráneas, la arena limpia, preservar el tortuguillo que nació y llevarlo lo más pronto al mar. No hay nada más que pueda hacerse", afirmó.Amigos Eco Tortuga desarrolló también una alianza con escuelas de Playa El Agua para crear conciencia entre los más pequeños de la preservación de las tortugas y del riesgo que significaba para los corales y arrecifes que alguna de las especies de quelonios desapareciera.En esta temporada, comentó la fundación, se encontraron tres quelonios muertos, y aunque se desconocen las causas -porque debido a su estado de descomposición no fue posible realizarles una biopsia-, consideran que pudo ser ocasionado por plástico, pues aseguraron que en otras ocasiones hallaron material de este tipo al abrirlas.

