Inflación en México llega a 7,68%, el nivel más en los últimos 21 años

Con este resultado, la inflación general anual se estableció en 7,68% en el país latinoamericano, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Esta cifra representa el alza inflacionaria más alta presentada desde hace 21 años. El índice de precios subyacente tuvo un aumento de 0,78% mensual y de 7,22% anual. En el mismo periodo, el índice de precios no subyacente retrocedió 0,14% a tasa mensual y a tasa anual creció 9,07%.Dentro del índice no subyacente, los precios de los productos agropecuarios crecieron 1,05% y los de los energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno bajaron 1,07% a tasa mensual. Esto se debe principalmente a los ajustes en las tarifas eléctricas dentro del esquema de temporada cálida en 18 ciudades del país, detalló el INEGI. México y su plan para bajar la inflación El pasado 4 de mayo, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador presentó un plan a seis meses en el que diversos sectores de la iniciativa privada se comprometieron con el Gobierno mexicano a no incrementar los precios de 24 productos de la canasta básica. De esta forma, se establecerán "precios justos" y "de garantía".El mandatario aseguró que sus políticas han logrado que la inflación en México sea un punto porcentual menos que en Estados Unidos porque han logrado controlar los precios de los combustibles pese al conflicto en Ucrania.Esta estrategia, explicó Rogelio Ramírez de la O, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), se trata de de una serie de estímulos a la competitividad y la producción de la industria. "No incidimos sobre programas de control de precios porque creemos que la oferta y reducción de costos estimula la competitividad de la industria y permitirá un mejor manejo de márgenes de parte de la industria", abundó el funcionario.

