https://mundo.sputniknews.com/20220509/escuadron-201-la-historia-de-la-brigada-aerea-de-mexico-que-lucho-contra-el-nazismo--fotos-1125227958.html

Escuadrón 201: la historia de la brigada aérea de México que luchó contra el nazismo | Fotos

Escuadrón 201: la historia de la brigada aérea de México que luchó contra el nazismo | Fotos

La Segunda Guerra Mundial recibe su nombre del involucramiento continental que detonó la ambición de Adolf Hitler de expandir los dominios de Alemania sobre el... 09.05.2022, Sputnik Mundo

2022-05-09T12:01+0000

2022-05-09T12:01+0000

2022-05-09T12:01+0000

américa latina

🎭 arte y cultura

historia

méxico

eeuu

alemania

unión soviética

segunda guerra mundial

gran guerra patria

escuadrón 201

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/06/1125227353_0:152:1600:1052_1920x0_80_0_0_14b760097d4fc121fe415135c5c0a82a.jpg

En un sistema postcolonial, la declaración de guerra entre países europeos llevó al involucramiento en el conflicto de India, Corea, China, Filipinas y Singapur, mientras que México, vinculado de manera profunda en la situación por su relación irrenunciable con Estados Unidos, participó de maneras diversas en la guerra, en la que la alianza entre Alemania, Italia y Japón comprometió al mundo entre 1939 y 1945.Además de vender petróleo, aluminio, acero, tungsteno, alimentos y mano de obra de manera estratégica a Estados Unidos, además de disponer su industria conforme a los intereses de Washington, un contingente militar mexicano se involucró de manera directa en el conflicto bélico.Se trató del Escuadrón 201, conformado por 290 mexicanos y 10 estadounidenses instructores, y participante en más de 90 acciones de guerra en distintos puntos del globo en el esfuerzo multinacional para detener a Hitler, hazaña que consolidó la Unión Soviética en el frente de Stalingrado, entre otros episodios.Hundimientos contra MéxicoDurante la Segunda Guerra Mundial, México sufrió el hundimiento de cinco embarcaciones por hostilidades tanto alemanas como japonesas, lo que agudizó las tensiones internacionales, comprometió su posición originalmente neutral y derivó, a la larga, en su involucramiento militar en el conflicto.Todos colapsaron en 1942, se trata de los barcos Oaxaca, Amatlán, Potrero del Llano y Faja de oro, y provocaron la muerte de decenas de uniformados mexicanos.Junto con Brasil, esto llevó a México a participar de manera activa en la Segunda Guerra Mundial, los únicos dos países latinoamericanos en esta situación, que llevaría a la filmación de la película con fines turísticos y propagandísticos The three caballeros (1944), donde el Pato Donald recibe a sus amigos brasileño y mexicano, José Carioca y Pancho Pistolas, respectivamente.Entrenamiento en Idaho, destino filipinoEn 1943 el entonces presidente de México, Manuel Ávila Camacho, determinó la participación militar del país en la Segunda Guerra Mundial luego de conversar con su par estadounidense, Franklin Delano Roosevelt, en Corpus Christi, Texas, con lo que comenzó la formación del Escuadrón 201, recuerda el director del Museo Militar de Aviación de México, el coronel Antonio Bravo Álvarez, integrante de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en entrevista con Sputnik.Ingenieros de comunicaciones electrónicas del recientemente fundado Instituto Politécnico Nacional (IPN), escuela que instauró Lázaro Cárdenas, fueron reclutados como militares para operar radares en las operaciones militares mexicanas.Esta brigada de la Fuerza Aérea Mexicana recibió entrenamiento especializado en Idaho, Illinois, Nueva York y Texas. Además, para hacer frente al escenario bélico México se estructuró en tres zonas militares, la del Pacífico, la del Istmo de Tehuantepec y la del Golfo de México, con bases de organización en Ensenada, Salina Cruz y Veracruz, respectivamente, explica el uniformado.En la formación de esta fuerza especial mexicana tuvieron una participación especial las mujeres estadounidenses, destaca el director del museo aéreo, a través concretamente del Woman Airforce Service Pilots (WASP)."Ellas llevaron a cabo misiones del traslado de aviones de las fábricas a ciertas áreas para poderlas desplegar ya en ultramar y volaron todos los aviones del inventario de la fuerza aérea de Estados Unidos", destaca Bravo Álvarez.Se determinó que el Escuadrón 201 participara en la liberación de Filipinas de la ocupación japonesa en parte por el vínculo geoestratégico en el Océano Pacífico y en parte por los vínculos históricos entre el país asiático y México, pues ambos fueron colonia de la corona española."Sale de territorio nacional el 24 de julio de 1944, 290 jóvenes mexicanos de distintas especialidades, entre ellos 30 pilotos, y se distribuyen en varias bases de la fuerza aérea de los Estados Unidos o inclusive instalaciones fabriles", narra Bravo Álvarez.El 30 de abril de 1945 aterrizaron en Manila, Filipinas, y el 2 de mayo se establecieron en un campo aéreo para desarrollar sus tareas militares, concretamente 96 misiones de guerra, la mayoría de apoyo cercano al ejército estadounidense en sus maniobras contra las fuerzas armadas imperiales japonesas.30.000 japoneses en problemasEstimaciones militares de la época atribuyen a las maniobras del Escuadrón 201 en la Segunda Guerra Mundial poner fuera de combate a cerca de 30.000 japoneses, explica el coronel a cargo del museo de la fuerza aérea mexicana que alberga el AIFA, ubicado en el municipio de Zumpango, a unos 50 kilómetros al noreste del Centro Histórico de la Ciudad de México."Dentro de todo el contexto de la Segunda Guerra Mundial fue una briznita en el desierto, digámoslo así, pero fue una briznita significativa", apunta el coronel.Así, fundada en 1915, la Fuerza Aérea Mexicana se vio involucrada en un conflicto de escala planetaria menos de 30 años después.Un espacio para la memoriaAdemás de exhibir aviones históricos de la historia aérea de México, el Museo Militar de Aviación alberga dos salas especiales dedicadas a la participación del país en la Segunda Guerra Mundial en general y al Escuadrón 201 en particular.Entre muchas otras cosas, el recinto especializado recuerda la labor del diplomático Gilberto Bosques, quien contribuyó a salvar en el exilio a alrededor de 40.000 personas, pues autorizó visados a franceses, polacos, judíos y españoles republicanos amenazados por la dictadura de Francisco Franco, cuyo golpe de Estado contra la república se consolidó en 1939.Además, las salas especializadas, por ejemplo, recuerdan la propaganda con que Estados Unidos y México promovían su alianza contra la Alemania nazi.En uno de los afiches, con los volcanes Iztaccíhuatl y Popocatépetl nevados al fondo, se exhibe un águila real mexicana despedazando una bandera con la esvástica; en otro se miran dos brazos, uno estadounidense y uno mexicano, enarbolando sendos sombreros."Americanos todos, luchamos por la victoria", proclama un texto en el cartel promocional.También se muestran sandalias filipinas donadas a México, banderas japonesas, espadas que, con un crisantemo metálico en la empuñadura, homenajeaban al emperador Hirohito, cascos, bombas, mapas,Se exhibe, igualmente, la elaboración de una pintura alusiva a Pancho Pistolas, el personaje cinematográfico, sobre la chatarra de un avión japonés en Filipinas. El sol naciente de la bandera japonesa fue intervenido para desplegar el personaje de caricatura que celebraba la alianza militar de Brasil, México y Estados Unidos ante la Segunda Guerra.El director del museo aéreo platica que fue elegido por el titular de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, porque practica el amor a las aeronaves bélicas y en general y a las de la Segunda Guerra en particular desde los ocho años, cuando se dedicaba a armar avioncitos de juguete de todas las tropas involucradas.Así, en el recorrido revela con pasión detalles de la colección de aeronaves del museo, como el avión artesanal Pinocho, hecho por un carpintero con conocimientos de mecánica en Michoacán y volado por primera vez en 1936.O bien una de las aeronaves, pieza original contenida en el museo, con que Estados Unidos repuso las decenas de aviones adquiridos por México y que fueron dejados en Filipinas, en el marco de los vaivenes del conflicto. Se trata de un P-47D Thunderbolt, conocido como Nariz blanca.El museo también recuerda el memorial que, junto al monumento a los niños héroes en Chapultepec, conmemora a los soldados participantes en el Escuadrón 201, o bien los banderines y estandartes con que fueron reconocidos durante su desempeño en la gesta bélica.El destino de los mexicanos antifascistasEl 5 de mayo de 2022, en el aniversario 160 de la Batalla de Puebla, falleció a los 99 años uno de los integrantes del Escuadrón 201, Ernesto Martínez Trujillo, informó la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).A 77 años de la participación de la brigada mexicana en la Segunda Guerra Mundial, fueron variopintos los destinos de sus integrantes, relata en entrevista Bravo Álvarez.Al menos 62 de ellos pertenecían al departamento de industria militar del ejército mexicano y se integraron a la sección de mantenimiento de ametralladoras."El resto del Escuadrón eran mecánicos, pilotos de distintos servicios, algunos de ellos continuaron en las filas de la fuerza área, integrándose a distintas unidades, algunos de ellos llegaron al generalato", destaca el coronel.Otros de los brigadistas del Escuadrón 201 se integraron a la aviación civil mexicana, a través de Mexicana de Aviación y Aeroméxico.Así, la lucha mexicana contra el fascismo alemán e italiano tiene eco en un espacio conmemorativo entre las instalaciones militares de la base aérea de Santa Lucía, aledaña al AIFA, donde el director del Museo Militar de Aviación aprovecha para contar una anécdota.Homenajeado en una estación de metro de la Línea 8, que corre de Garibaldi a Iztapalapa, en la Ciudad de México, el Escuadrón 201 también da nombre a una escuela primaria en Tepoztlán, en Morelos.Esto fue porque antes de partir a la guerra, el presidente Ávila Camacho preguntó a los involucrados si deseaban algo.Un cabo alzó la mano y dijo que en su pueblo natal, Tepoztlán, no existía un plantel de educación básica, por lo que los estudiantes se veían obligados a trasladarse a Cuernavaca, capital del estado, para estudiar. Ávila Camacho se comprometió a atender la solicitud del soldado, quien al regresar a México encontró la obra concluida.

https://mundo.sputniknews.com/20150507/1037145263.html

https://mundo.sputniknews.com/20210312/mexico-el-primer-pais-que-se-opuso-al-expansionismo-de-la-alemania-nazi-1109835902.html

https://mundo.sputniknews.com/20220204/muere-el-ultimo-heroe-del-escuadron-201-los-mexicanos-que-combatieron-en-la-segunda-guerra-mundial-1121214493.html

méxico

eeuu

alemania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Samuel Cortés Hamdan https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/16/1116318285_0:126:1056:1182_100x100_80_0_0_cc3954e68688d73a0ff7f62add3eeed0.jpg

Samuel Cortés Hamdan https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/16/1116318285_0:126:1056:1182_100x100_80_0_0_cc3954e68688d73a0ff7f62add3eeed0.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Samuel Cortés Hamdan https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/16/1116318285_0:126:1056:1182_100x100_80_0_0_cc3954e68688d73a0ff7f62add3eeed0.jpg

🎭 arte y cultura, historia, méxico, eeuu, alemania, unión soviética, segunda guerra mundial, gran guerra patria, escuadrón 201, 📝 reportajes