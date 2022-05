https://mundo.sputniknews.com/20220509/el-ministro-argentino-de-economia-defiende-la-baja-de-subsidios-en-respuesta-a-la-vicepresidenta-1125278560.html

El ministro argentino de Economía defiende la baja de subsidios en respuesta a la vicepresidenta

BUENOS AIRES (Sputnik) — El ministro argentino de Economía, Martín Guzmán, reivindicó la necesidad de reducir los subsidios en las tarifas de los servicios... 09.05.2022

"Uno se pregunta en qué país del mundo ha funcionado para encauzar un sendero de desarrollo con inclusión social tener subsidios energéticos por tres o cuatro puntos del Producto [PBI, Producto Interno Bruto]", afirmó en declaraciones a la radio local Urbana Play.Guzmán se preguntó "en qué país del mundo funciona que haya déficits persistentes financiados por una moneda que la gente, por la inflación, empieza a dejar de querer", y aseguró que "no hay evidencia, ni ninguna articulación teórica que diga que eso funciona".A un día de que comiencen las tres audiencias públicas programadas para definir el aumento de tarifas, Guzmán aseguró que la no segmentación de los subsidios energéticos "favorecen a los ricos".El funcionario también defendió el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para refinanciar un préstamo de 45.000 millones de dólares suscrito por la gestión anterior del entonces presidente Mauricio Macri (2015-2019).Bajo esta perspectiva, "planteábamos era que sin un acuerdo con el FMI iba a haber menos dólares, no más dólares", señaló respecto al acuerdo resistido por la vicepresidenta."El no acuerdo con el FMI era ajuste; lo que había que lograr era un acuerdo de no ajuste, y eso fue lo que logramos", expresó.RevisionesDurante la entrevista, el titular del Palacio de Hacienda restó importancia al cruce de reproches y pronunciamientos que hubo durante las últimas semanas entre el sector que responde al presidente y el ala más afín a la vicepresidenta."No está muy acostumbrada la Argentina a que los debates internos de una fuerza política sean públicos", afirmó Guzmán a tres días de que la vicepresidenta cuestionara la senda económica del Gobierno.El ministro destacó las políticas sociales que implementó la exmandataria durante su Gobierno (2007-2015), como la implementación de la Asignación Universal Por Hijo que reciben las familias en situación de mayor vulnerabilidad, así como "una fuerte recuperación de los ingresos de las jubiladas y los jubilados".En su análisis de aquel período de gestión, Guzmán observó una "evolución en la cual, parte de lo que hoy se discute fue dañado"."Por ejemplo, hubo una pérdida muy fuerte de reservas", afirmó.Al mismo tiempo, hubo "una reestructuración profunda y necesaria de la deuda, que le dio al país espacio para desarrollarse, pero después tuvimos una situación en la cual la dinámica externa no era sostenible", deslizó.La vicepresidenta argentina cuestionó el pasado 6 de mayo, el modelo económico del Gobierno que lleva adelante el presidente."Si uno ha decidido ser un modelo de producción y de exportación con bajos salarios, tenemos que tener dólares en el Banco Central (...); si además me faltan dólares hay que revisar algunas cosas porque algo, alguien o algunos están fallando", cuestionó en una conferencia magistral en la capital de la provincia de Chaco (norte), Resistencia.La intervención de Fernández de Kirchner era muy esperada en el país dada la tensión que se exhibe en el seno del Gobierno, que llegó al poder en diciembre de 2019 y tiene mandato hasta diciembre de 2023.Desde el entorno de la vicepresidenta se ha cuestionado el retiro del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) que recibieron durante la pandemia del COVID-19 las familias en situación de mayor vulnerabilidad, el encarecimiento acelerado de la inflación, y la gestión de subsidios en los principales servicios públicos.

