https://mundo.sputniknews.com/20220509/derrumbe-en-la-habana-luchar-por-la-vida-ante-la-desgracia-1125287142.html

Derrumbe en La Habana: luchar por la vida ante la desgracia

Derrumbe en La Habana: luchar por la vida ante la desgracia

LA HABANA (Sputnik) — Tres días después, aumenta la incertidumbre por los que no aparecen, la zozobra por quien espera ver regresar a su ser querido y el... 09.05.2022, Sputnik Mundo

2022-05-09T23:05+0000

2022-05-09T23:05+0000

2022-05-09T23:05+0000

américa latina

cuba

💬 opinión y análisis

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/08/1125250476_0:0:1144:645_1920x0_80_0_0_e1344c3374a003e2585d60da27f09214.jpg

"Cuando miras esas montañas de escombros y piensas que debajo pueden estar personas atrapadas se te estruja el alma, y te sientes impotente ante la desgracia ajena", comentó Eneida Pérez, residente en el municipio Centro Habana, en las inmediaciones de la zona del desastre, en diálogo con Sputnik.Para los trabajadores del hotel Saratoga, todo fue alegría y esperanza hasta pasadas las 10 de la mañana del viernes 6 de mayo, cuando una explosión provocada por un escape de gas generó una violenta explosión que destruyó la fachada del hotel, construido a fines del siglo XIX y restaurado en 2005.Todos estaban entusiasmados con la reapertura del hotel anunciada para el 10 de mayo, después de un prolongado cierre a consecuencia de la pandemia del COVID-19.Los trabajadores del Saratoga regresarían a sus tareas de siempre, los turistas volverían a ocupar las 96 habitaciones de este emblemático centro turístico y se reanimaría la vida de esta céntrica zona habanera, colindante con el Capitolio nacional, el teatro Martí y el Parque de la Fraternidad, tres puntos esenciales en la bohemia citadina.Al momento del accidente, estaban dentro del hotel 51 trabajadores y dos en trabajos de restauración, de ellos, hasta el momento, se han reportado 11 fallecidos, 13 desaparecidos, y seis hospitalizados.Hasta el último reporte, la cifra total de víctimas contabiliza 35 personas muertas y 89 heridasLa muerte acecha en las acerasLa española Cristina López-Cerón Ugarte, natural de Galicia, y su novio también español, César Román Santalla, no imaginaron que aquel paseo bajo la brisa de los portales del Saratoga terminaría en desgracia.La joven gallega de 29 años de edad es la única extranjera fallecida a causa de la explosión, mientras su novio se debate entre la vida y la muerte en un hospital habanero, después de que fueran impactados por las piedras que salieron disparadas a causa de la explosión.La muerte también acechaba lejos de casa a José Carlos Chapman, de 36 años, y su hijo Jonef José, de 10, ambos residentes en la oriental provincia de Holguín y de paso en la capital de la isla, impactados por la violencia del derrumbe.Rescatistas incansablesLos rescatistas del Cuerpo de Bomberos trabajan incansablemente. Se los puede ver entre los escombros, sucios de polvo y sudor, con sus rostros entristecidos.Algunos se dejan caer en el borde la calle, o se estiran debajo de los camiones para recuperar energías y seguir en la búsqueda que ya acumula más de 72 horas.En un recorrido hecho por Sputnik en la zona del desastre, se pudo escuchar a uno de ellos, enfundado en su overol negro con franjas amarillas, mientras conversaba presumiblemente con su hija a través de su teléfono celular."Pórtate bien, mi niña —decía el bombero casi en susurro—, cuida a tu mamá, y papi regresará pronto a casa para llevarte al parque a jugar". Luego guardó su teléfono en el bolsillo y regresó por el oscuro pasillo que conduce al sótano del hotel siniestrado.Hombres y mujeres de diferentes edades se pujan la oportunidad de rescatar al próximo sobreviviente del derrumbe. Luchan, reclaman la primera línea, no se cansan, insisten en salvar la esperanza.Esta y muchas son las historias de vida que estarán pendientes de contar. Mientras, solo queda mantener la fe y la esperanza que los que faltan por aparecer, no vayan a parar a la lista de los muertos.

https://mundo.sputniknews.com/20220508/cuba-como-vivieron-testigos-cercanos-la-explosion-del-hotel-saratoga-1125249700.html

https://mundo.sputniknews.com/20220507/intensa-busqueda-de-desaparecidos-en-derrumbe-del-hotel-saratoga-en-la-habana-1125241848.html

cuba

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Miguel Fernández Martínez

Miguel Fernández Martínez

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Miguel Fernández Martínez

cuba, 💬 opinión y análisis