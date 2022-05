https://mundo.sputniknews.com/20220509/chaves-toma-las-riendas-de-costa-rica-y-encara-la-empinada-1125288060.html

El primer reto, por lo pronto, será quitarse el sambenito de "acosador" que lo persigue desde su salida del Banco Mundial, en medio de acusaciones que ha negado una y otra vez.De hecho, tras ser investido como jefe de Estado para el período 2022-2026, Chaves prometió que detendría la discriminación y el acoso que sufren las mujeres en su país.Para el mandatario, no es posible que las mujeres tengan miedo de andar solas en la calle, en sus centros laborales e incluso en sus propios hogares, y su administración, enfatizó, no tolerará el acoso que sufren cada día y en todos los espacios de la sociedad.Además, el líder del partido Progreso Social Democrático se comprometió a defender los derechos reconocidos de la población LGBTIQ (lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, travestis, intersexuales y queer), y a reparar la deuda histórica con los pueblos originarios, que por primera vez contarán con una diputada indígena, Sonia Rojas."No solo vamos a ordenar la casa ¡La vamos a reconstruir! ¡Este es el signo de nuestros tiempos, es la urgencia inaplazable por el cambio, el grito sordo de una democracia que no dejaremos desaparecer!", proclamó Chaves, quien cuestionó la administración anterior.OpinionesChaves ganó la primera magistratura de Costa Rica en la segunda vuelta, tras vencer en el balotaje del pasado 3 de abril al expresidente José María Figueres (1994-1998), y sucedió en el cargo a Carlos Alvarado (2018-2022), poniendo fin a dos mandatos del Partido Acción Ciudadana.Para varios políticos y analistas consultados por el diario La República, la llegada de Chaves al poder significará un cambio respecto a la administración Alvarado.Otto Guevara, fundador del partido Unión Liberal, el gabinete ministerial nombrado por el nuevo jefe de Estado rompe con "12 años de gobiernos de puro estatismo", al incluir a figuras afines a la adopción de políticas públicas liberales."Algunos de los nombramientos me preocupan, pues el nuevo gabinete tiene un enfoque bastante neoliberal y conservador en materia de derechos humanos. Veremos cómo actúan en los siguientes años, siempre con el beneficio de la duda para verlos trabajar, pero de entrada me preocupa", reconoció, a su vez, la diputada Sofía Guillén, del Frente Amplio (izquierda).Por su parte, el politólogo Gustavo Araya estimó que el flamante mandatario regresó con su discurso de investidura a ciertas posiciones populistas, y a ratos fue contradictorio.¿Casa ordenada?Casi hasta que le quitaron la banda presidencial, Alvarado insistió en que le dejaba a Chaves "la casa ordenada", en alusión a la solidez de las instituciones, los indicadores de desarrollo humano y la cobertura universal de salud, pilares fuertemente golpeados por la pandemia de COVID-19.De hecho, la crisis sanitaria mundial debilitó el turismo, principal fuente de ingresos del país que se vende como "Pura Vida", que sufrió además un alza en el desempleo que agudizó la desigualdad económica, educativa y social.De ahí que un desafío para Chaves será rescatar conquistas sociales como el seguro social, la educación pública o los derechos laborales, a tono con las actuales circunstancias mundiales.A su favor tiene su formación como economista, reconocida con su labor en el Banco Mundial y un breve lapso como ministro de Hacienda durante el mandato de Alvarado: en teoría, cuenta con las herramientas técnicas para sacar a flote la economía de Costa Rica.El panorama es inquietante: según cifras oficiales, Costa Rica cerró 2021 con un déficit fiscal de 5,18% del Producto Interno Bruto (PIB), una tasa de desempleo de 14,4% y casi un cuarto de la población en condiciones de pobreza.Tras la grave recesión económica, la administración previa acordó un préstamo de 1.778 millones de dólares por parte del Fondo Monetario Internacional (FMI), que exigió severos ajustes de austeridad para sacarle las castañas del fuego a Alvarado.La negociación de dicho acuerdo detonó una ola de protestas populares que sacudieron entre septiembre y octubre de 2020 a una nación que, a pesar de los pesares, se vende como una de las más felices del mundo.¿Podrán Chaves y su gabinete honrar esa fama? Cinco millones de conciudadanos esperan que sí…

