https://mundo.sputniknews.com/20220509/asi-fue-el-polemico-incidente-en-el-que-dos-aviones-estuvieron-a-punto-de-chocar-en-mexico--video--1125269574.html

Así fue el polémico incidente en el que dos aviones estuvieron a punto de chocar en México | Video

Así fue el polémico incidente en el que dos aviones estuvieron a punto de chocar en México | Video

El Gobierno de México ya está investigando los hechos ocurridos el pasado sábado 7 de mayo por la noche cuando dos aeronaves de Volaris estuvieron a punto de... 09.05.2022, Sputnik Mundo

2022-05-09T15:18+0000

2022-05-09T15:18+0000

2022-05-09T15:18+0000

américa latina

méxico

redes sociales

aviones

📹 videoclub

gobierno de méxico

andrés manuel lópez obrador

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/107547/95/1075479596_0:110:2048:1262_1920x0_80_0_0_60cfc390c1e26b694623cada21843e02.jpg

Los hechos ocurrieron el pasado sábado 7 de mayo por la noche, cuando las aeronaves N545VL (Airbus A320) vuelo VOC 4069 que despegaría con destino a Guatemala y la aeronave 05, XA-VRV (Airbus A320) vuelo VOI 799 procedente de Mazatlán, Sinaloa, estuvieron a punto de estrellarse. De acuerdo con los primeros reportes, fue una instrucción errónea emitida desde la torre de control del AICM la razón por la cual las dos aeronaves estuvieron a punto de estrellarse entre sí. Los hechos quedaron grabados en un video que se ha vuelto viral. En el clip se observa el momento en el que el avión de Volaris procedente de Sinaloa se aproxima a la pista en la cual ya se le había dado luz verde para estacionarse; sin embargo, al percatarse de la presencia de la otra aeronave vuelve a agarrar vuelo y se eleva. "No, no, no mames", se escucha decir a los empleados del aeropuerto que grabaron el impactante momento y que reaccionan al escuchar la errónea indicación desde la torre de control del AICM. “Hay tráfico en la trayectoria de la 05 izquierda", alertan. El Gobierno federal informó a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) que los hechos ya están siendo investigados por las autoridades correspondientes. "La Subsecretaría de Transporte de la SICT informa que autoridades de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) y Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (SENEAM), aplicaron los protocolos de investigación dispuestos por normatividad aeronáutica nacional e internacional ante el incidente de aproximación", se lee en el comunicado. En tanto, el fundador y CEO de Volaris, Enrique Baltrenena, señaló que la tragedia se evitó gracias al buen entrenamiento de los pilotos e informó que ya se ordenó una investigación por parte de la aerolínea.

https://mundo.sputniknews.com/20220422/volaris-anuncia-vuelo-a-los-angeles-desde-santa-lucia-pero-con-una-condicion-1124687502.html

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

méxico, redes sociales, aviones, 📹 videoclub, gobierno de méxico, andrés manuel lópez obrador