AMLO pide un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania para contener la crisis económica

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, hizo un llamado a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para priorizar el diálogo entre ambas... 09.05.2022, Sputnik Mundo

En su conferencia de prensa de este 9 de mayo, el mandatario mexicano aceptó que la economía de México no pasa por su mejor momento, pues la inflación sigue en escalada a nivel mundial. Ante ello, el mandatario aseveró que esta tendencia se debe a dos razones principales: la pandemia por COVID-19 y el conflicto entre Rusia y Ucrania, ante el cual hizo un llamado a lograr un acuerdo de paz para contener la carestía por la inflación. El presidente de México hizo también votos para que la ONU priorice el diálogo entre las dos naciones europeas. "La ONU debe de seguir insistiendo en el diálogo, en el acuerdo. Además, no solo es el mercado, lo más triste es la pérdida de vidas", agregó el presidente de México. Al cierre de abril, la inflación general anual en México se estableció en 7,68%, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Esta cifra representa el alza inflacionaria más alta presentada desde hace 21 años.El pasado 4 de mayo, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador presentó un plan a seis meses en el que diversos sectores de la iniciativa privada se comprometieron con el Gobierno mexicano a no incrementar los precios de 24 productos de la canasta básica. De esta forma, se establecerán "precios justos" y "de garantía".El mandatario aseguró que sus políticas han logrado que la inflación en México sea un punto porcentual menos que en Estados Unidos porque han logrado controlar los precios de los combustibles pese al conflicto en Ucrania.

