https://mundo.sputniknews.com/20220508/el-ministro-cubano-confia-en-la-pronta-recuperacion-de-la-zona-danada-por-el-accidente-en-el-hotel--1125253572.html

El ministro cubano confía en la pronta recuperación de la zona dañada por el accidente en el hotel

El ministro cubano confía en la pronta recuperación de la zona dañada por el accidente en el hotel

LA HABANA (Sputnik) — El ministro cubano de Turismo, Juan Carlos García Granda, destacó a Sputnik las muestras de apoyo y solidaridad ante la catástrofe... 08.05.2022, Sputnik Mundo

2022-05-08T19:54+0000

2022-05-08T19:54+0000

2022-05-08T19:54+0000

américa latina

cuba

💬 opinión y análisis

explosion

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/06/1125218162_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_8b8923f34cbf6464a1f7ceb1b5e8abd3.jpg

El ministro resaltó la respuesta popular ante el desastre, en particular la reacción inmediata y espontanea de la población que se volcó a ayudar en las acciones de rescate, y en la donación de sangre para la atención de los damnificados.Según el titular de Turismo, esta reacción de apoyo inmediato a los damnificados "es una muestra palpable de nuestro pueblo, que respondió no solo de forma voluntaria sino también organizada"."Inmediatamente llegaron al lugar del accidente los rescatistas, los bomberos y los que profesionalmente se dedican a esto, pueblo nuestro se puso al servicio de las necesidades que tenían esas fuerzas, y su primera reacción fue tratar de salvar a las personas", añadió.El entrevistado lamentó la pérdida de vidas humanas a consecuencia del accidente, pero confía en la pronta recuperación de la zona dañada."Estamos hablando de un hotel muy bien posicionado, que se pensaba reabrir al turismo internacional el próximo 10 de mayo, y lamentamos mucho este accidente, porque los fallecidos son nuestros compañeros de trabajo", destacó García Granda.El pasado 6 de mayo una fuerte explosión provocada por un escape de gas destruyó parte de la fachada del Saratoga, un hotel de cinco estrellas ubicado en el centro de la capital de la isla, y que su construcción data de fines del siglo XIX.También, agregó, "tengo muchos mensajes de trabajadores que se han puesto a la orden, de manera inmediata y sin condiciones, para venir a hacer lo que haga falta aquí".Recuperación del SaratogaA pesar de este lamentable accidente, el ministro piensa que no se daña el atributo de Cuba de ofrecer un turismo seguro, y se hacen las investigaciones correspondientes para determinar las causas del mismo."Hasta el momento, ya hemos evaluado lo que hay que hacer, tenemos un programa de actividades muy bien elaborado, pero lo más importante es acabar de llegar al sótano y confirmar si quedan personas atrapadas, rescatar a los que permanezcan con vida. Esa es nuestra prioridad", resaltó.En las últimas horas concluyó la recogida de los escombros y se trabaja de manera ininterrumpida no solo en el hotel, también en los edificios dañados de alrededor."No tengo dudas de que se va a recuperar. Existe un programa en la zona que incluye una infraestructura para solucionar este problema pues hay otros hoteles en construcción", insistió García Granda y añadió que "el compromiso de nuestro Gobierno es reparar todo lo afectado".Asimismo, enfatizó, "se van a priorizar los afectados porque son familias que de pronto no tienen donde vivir y ya hemos acogido a algunas de ellas".

https://mundo.sputniknews.com/20220508/explosion-en-el-hotel-de-la-habana-entristece-la-celebracion-del-dia-de-las-madres-en-cuba-1125252896.html

https://mundo.sputniknews.com/20220508/cuba-como-vivieron-testigos-cercanos-la-explosion-del-hotel-saratoga-1125249700.html

cuba

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Miguel Fernández Martínez

Miguel Fernández Martínez

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Miguel Fernández Martínez

cuba, 💬 opinión y análisis, explosion