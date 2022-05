https://mundo.sputniknews.com/20220508/cuba-como-vivieron-testigos-cercanos-la-explosion-del-hotel-saratoga-1125249700.html

Cuba: ¿cómo vivieron testigos cercanos la explosión del Hotel Saratoga?

Cuba: ¿cómo vivieron testigos cercanos la explosión del Hotel Saratoga?

Las labores de rescate y salvamento continuaron este fin de semana en La Habana, tras la fuerte explosión acontecida en la mañana del 6 de mayo en el... 08.05.2022, Sputnik Mundo

Las instituciones culturales suspendieron espectáculos y conciertos; eventos como Mayo Teatral, organizado por Casa de las Américas, dedicaron sus funciones sobre las tablas a las víctimas del siniestro y los asistentes a las Romerías de Mayo, con presencia habitual en la oriental provincia de Holguín, participaron en una vigilia consagrada a los afectados.En los próximos días, el lujoso hotel de estilo neoclásico reabriría sus puertas tras una interrupción de dos años como consecuencia de la pandemia de COVID-19, y ahora, con notables afectaciones, recibe el trasiego constante de voluntarios, bomberos, paramédicos y personal de la Cruz Roja en la búsqueda de cadáveres o posibles sobrevivientes.Hasta el momento, la cifra asciende a 27 personas fallecidas, cuatro de ellas menores de edad, una mujer embarazada y una turista española, 74 lesionados y 19 desaparecidos, números sujetos a cambios en las próximas horas debido a la intensidad de las operaciones y los intentos por acceder al sótano, ante posibles supervivientes en ese espacio.En declaraciones a la prensa, donde estaba presente Sputnik, el coronel Luis Carlos Guzmán Matos, jefe de Cuerpo de Bomberos, significó el empleo de personal especializado y la adopción de las medidas de seguridad por el alto riesgo que implica el trabajo bajo esas condiciones y para evitar la ocurrencia de desgracias mayores.Testimonios de personas afectadasPara Keila Espinoza Janeiro, maestra de primer grado de la primaria Doña Concepción Arenal de Aponte, ubicada justo en las intersecciones de Prado y Dragones y en las proximidades del Saratoga, este 6 de mayo fue, sin dudas, un día inusual. Ella narró a Sputnik cómo vivió la explosión del hotel decimonónico y la rápida evacuación del sitio."Mi aula estaba al frente del Hotel Saratoga. Estábamos en una actividad, durante un cambio de una asignatura a la otra, cuando se escucha el ruido. La onda expansiva de la explosión me lanza y los niños son levantados de sus puestos. Aturdida por el estruendo, incluso he quedado algo sorda, y conmovida, veo a los niños y a la asistente pedagógica en busca de protección".El edificio vibró, continúa Espinoza Janeiro, los pequeños estaban asustados y la primera reacción fue garantizar su seguridad física; organizaron la evacuación en medio de una nube de polvo gigante y pensaron ir al balcón en busca de oxígeno, pero, como estaba ubicado en el segundo piso y resultaría peligroso, determinaron hacer un cordón y ahí comenzó el rescate."Intentamos no perdernos ni desorientarnos. Los niños nos buscaban con la mirada y eso les daba tranquilidad. Entre las asistentes y las maestras logramos sacarlos y, ya una vez afuera, nos ayudaron a ubicarnos en una zona a salvo y con mayor visibilidad para que los padres pudieran recoger a sus hijos", refirió.Del aula de la profesora Arianna Sensial Ramírez, también trabajadora de la escuela Concepción Arenal de Aponte, no hubo ningún alumno lesionado. Minutos antes del accidente ella impartía una clase de la asignatura Lengua Española a niños de primer grado, "ese día estaban entusiasmados por el aprendizaje de una letra nueva", confesó a Sputnik."Me encontraba yo de frente a la pizarra con el balcón detrás. Escucho el sonido ensordecedor y luego una puerta cae sobre mi espalda. Me quedo en shock y la asistente que se encontraba al final del aula traslada a los pequeños y luego me ayuda a mí a salir porque me quedé paralizada. Cuando me dirijo al pasillo no veíamos nada por el polvo", narró.Todos los niños la abrazaron y le preguntaron hacia dónde se dirigían: "con calma, control, nadie empuja, corre o grita", les exhortó la maestra mientras bajaban uno detrás de otro hacia la parte de atrás del comedor y allí fueron informados que debían trasladarse hacia el Capitolio, sede de la Asamblea Nacional del Poder Popular.Labores de recuperaciónOdalys Cuevas Duarte, subdirectora general de educación en el municipio Habana Vieja, puntualizó a Sputnik que los docentes sacaron a los estudiantes por la parte trasera del inmueble, exactamente por la escalera de servicios, puesto que la entrada principal sufrió mayores daños y, una vez fuera, recibieron el auxilio del personal de un restaurante cercano, una librería y la Editora Abril.El plantel cuenta con una matrícula de 393 niños, distribuidos de preescolar a sexto grado, de entre cinco y 11 años de edad, cuyas pertenencias, atrapadas durante el siniestro, fueron preservadas y entregadas a sus dueños de manera paulatina, "pues la idea es continuar con el curso escolar mediante una redistribución ya preparada".Cuevas Duarte significó el acompañamiento de las autoridades del país caribeño e informó que, si bien el centro sufrió daños estructurales, pudieron recuperar gran parte del mobiliario empleado en el aprendizaje de los educandos, entre ellos, pizarras, computadoras y televisores y sólo mantienen tres educandos ingresados en el Hospital Manuel Márquez."A las 10:50 de la mañana aproximadamente, la escuela asumía el pleno desarrollo de sus actividades educativas y tras la ocurrencia del siniestro, los niños aterrados se pegaron a las paredes, se agarraron de las manos, algunos cayeron al piso y otros abrazaron a sus profesoras. Esas fueron las primeras impresiones", argumentó.Varias puertas y claraboyas cayeron producto del accidente como consecuencia de una fuga de gas en el Hotel Saratoga, de acuerdo con los reportes oficiales, y luego del impacto asumieron las labores de recuperación y recogida de escombros, llegaron los miembros de la Empresa Constructora de Obras y Arquitectura y se realizó un levantamiento de los daños."Tenemos cuatro profesionales afectados que actualmente asumen el proceso de recuperación desde sus casas y proyectamos la reubicación de los menores en espacios aledaños para no alejarlos tanto de su entorno", señaló la funcionaria municipal quien reconoció, asimismo, que las informaciones fluyen además desde grupos creados en redes sociales con ese fin.A su juicio, el foco del reimpulso en el actual proceso de aprendizaje no es la clase en sí; la prioridad radica en el aspecto psicológico. Sobre todo, "lograr nuevamente la aceptación pues sabemos de algunos niños que rechazan la escuela luego del incidente o familias negadas a enviarlos”, refirió Cuevas.

cuba

la habana

2022

Noticias

es_ES

