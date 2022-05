Trump: millones podrían morir porque Washington no sabe cómo tratar con Moscú

"No saben cómo tratar con [el presidente ruso] Vladímir Putin, no lo saben. Están diciendo exactamente lo incorrecto en el momento equivocado. No saben nada sobre psicología y lo que se necesita para poner fin a esta locura que está ocurriendo. Millones de personas terminarán siendo asesinadas porque no sabemos qué diablos estamos haciendo", dijo Trump en un mitin en apoyo del candidato al Senado Mehmet Oz en Greensburg, Pensilvania (este).