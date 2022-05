https://mundo.sputniknews.com/20220507/militares-de-hamas-advierten-a-israel-en-contra-de-ataques-contra-sus-lideres-en-gaza-1125242253.html

Militares de Hamás advierten a Israel en contra de ataques contra sus líderes en Gaza

GAZA (Sputnik) — La ala militar del movimiento islamista Hamás, Brigadas Izzi din al Qassam, advirtió a Israel en contra de atentados contra los líderes de los... 07.05.2022, Sputnik Mundo

El diario The Times of Israel comunicó que varios altos cargos israelíes advirtieron "de manera indirecta" al líder de Hamás en Gaza de que "se podría tomar represalias contra el grupo por haber alentado una serie de recientes atentados mortíferos".El medio recordó que a pesar de que Hamás no se ha atribuido la mayor parte de los ataques perpetrados desde el 22 de marzo, que dejaron muertos a 19 personas en Israel y Cisjordania, Sinwar "ha llamado en varias ocasiones a los palestinos a atacar a los israelíes y el grupo ha elogiado públicamente a los autores" de los atentados.Además, el movimiento asumió la responsabilidad por el ataque en el que falleció un agente de seguridad de Israel que estaba de guardia en el asentamiento colono de Ariel, en Cisjordania, el pasado 29 de abril.Según la cadena Channel 12, oficiales diplomáticos y de seguridad transmitieron un mensaje a Sinwar de que el atentado en Ariel, así como las alabanzas de los ataques terroristas, "han dado a Israel la libertad de dar una respuesta militar en Gaza".

