https://mundo.sputniknews.com/20220507/lula-lanza-su-candidatura-a-la-presidencia-y-promete-reconstruir-brasil-1125240232.html

Lula lanza su candidatura a la presidencia y promete "reconstruir" Brasil

Lula lanza su candidatura a la presidencia y promete "reconstruir" Brasil

RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — El expresidente brasileño Luiz Inacio Lula da Silva (2003-2011) lanzó de forma oficial su precandidatura a las elecciones... 07.05.2022, Sputnik Mundo

2022-05-07T16:48+0000

2022-05-07T16:48+0000

2022-05-07T17:30+0000

américa latina

brasil

luiz inacio lula da silva

elecciones presidenciales

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/11/1118350918_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_b9e74997e227d9ae897db7a0e8a9c99a.jpg

"Queremos un movimiento cada vez más amplio, ese el sentido de nuestra unión; no solo para la victoria, sino para la reconstrucción de Brasil, que será más difícil que ganar las elecciones", afirmó Lula durante su discurso en Sao Paulo, en un evento que congregó a más de 4.000 simpatizantes.Al hablar de unión Lula se refería sobre todo al exgobernador de Sao Paulo Geraldo Alckmin, un antiguo rival político que ahora será su candidato a vicepresidente y que supone la principal muestra de alianza entre sensibilidades políticas diferentes para derrotar a Bolsonaro.Alckmin prometió lealtad a Lula y aseguró que eventuales divergencias del pasado, del presente o futuras no servirán de pretexto para que deje de apoyarle, porque Brasil vive hoy el Gobierno más “cruel y desastroso” de su historia y sólo Lula puede vencer al actual presidente en las urnas.El líder del Partido de los Trabajadores (PT), por su parte, no hizo grandes promesas ni desveló detalles de su programa electoral, prefirió centrarse en los logros de sus años en el Gobierno, cuando Brasil consiguió erradicar el hambre y se convirtió en la sexta economía del mundo.Afirmó que todos esos logros están siendo "destruidos" y prometió trabajar para que Brasil vuelva a ser respetado en la comunidad internacional.“Brasil es demasiado grande para ser relegado a ese triste papel de paria del mundo”, aseguró.También avanzó que pretende fortalecer organismos multilaterales, como el Mercosur, la Unasur, la Celac o los BRICS, así como frenar privatizaciones de empresas públicas y proteger a la petrolera Petrobras para ponerla al servicio de los brasileños, cambiando su actual política de precios de los combustibles vinculada al dólar.Lula avanzó que la campaña será difícil y pidió a sus simpatizantes que no caigan en provocaciones e ignoren las fake news bolsonaristas, porque quiere promover “la mayor revolución pacífica de la historia del mundo”.El acto de presentación de la candidatura de Lula contó con la presencia de líderes de los seis partidos políticos que de momento conforman su alianza electoral y de decenas de figuras políticas, entre ellas la expresidenta Dilma Rousseff (2003-2011) y el anterior candidato del PT a las elecciones, Fernando Haddad.

https://mundo.sputniknews.com/20220504/el-naufragio-de-los-candidatos-brasilenos-que-pretenden-plantar-cara-a-lula-y-bolsonaro-1125139257.html

https://mundo.sputniknews.com/20220505/lula-dice-que-frenara-privatizacion-de-empresas-estatales-brasilenas-si-llega-al-gobierno-1125186504.html

brasil

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

brasil, luiz inacio lula da silva, elecciones presidenciales