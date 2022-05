https://mundo.sputniknews.com/20220507/intensa-busqueda-de-desaparecidos-en-derrumbe-del-hotel-saratoga-en-la-habana-1125241848.html

Intensa búsqueda de desaparecidos en derrumbe del hotel Saratoga en La Habana

LA HABANA (Sputnik) — La intensa búsqueda de 19 personas desaparecidas después de la explosión que sacudió al hotel Saratoga el pasado 6 de mayo, en La Habana... 07.05.2022, Sputnik Mundo

La especialista precisó que cuando hablan de desaparecidos, se trata de aquellas personas que no aparecen registradas en la morgue o en los hospitales y aún no han tenido ningún contacto con sus familiares, amigos o conocidos, agrega el despacho replicado por varios medios locales.Las personas lesionadas fueron atendidas en varios hospitales de la capital habanera, incluidos 14 niños que reciben atención especializada en el hospital infantil Juan Manuel Márquez.Por su parte, los rescatistas continúan sus actividades y al mediodía de este 7 de mayo, se mantenían removiendo escombros en los pisos superiores del hotel, intentando localizar nuevas vías de acceso a los lugares más complicados y donde se supone puedan encontrarse algunos de los desparecidos."Queda trabajo pendiente, hay que hacerlo con calma y con precisión. Se debe brindar solidaridad, ayuda, amor a esas familias, transportación asegurada, coronas de calidad", comentó a la prensa el primer secretario del Partido Comunista en La Habana, Luis Antonio Torres Iríbar, citado por el sitio web Cubadebate.A su vez, el ministro cubano de la Construcción, René Mesa, confirmó a la prensa que a consecuencia de la explosión en el hotel, fueron afectados 17 inmuebles aledaños, entre ellos algunos edificios de viviendas, y se trabaja en la elaboración de los dictámenes técnicos para iniciar las obras de restauración.El alto funcionario agregó que aún no se ha podido evaluar a profundidad la estructura del hotel Saratoga, lo que debe esperar a que culminen las labores de rescate y salvamento y la investigación del Ministerio del Interior."Con el rastreo perimetral realizado durante la noche y la mañana de este sábado, creemos que la estructura del hotel pueda salvarse", dijo Mesa.

