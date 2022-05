https://mundo.sputniknews.com/20220507/el-premier-peruano-pone-fin-a-pretendido-cambio-de-constitucion-tras-rechazo-de-congreso-1125232049.html

El premier peruano pone fin a pretendido cambio de Constitución tras rechazo de Congreso

El premier peruano pone fin a pretendido cambio de Constitución tras rechazo de Congreso

LIMA (Sputnik) —​​ El primer ministro de Perú, Aníbal Torres, informó que dio fin a la pretendida convocatoria a una asamblea para que realice un cambio de... 07.05.2022

américa latina

perú

reforma constitucional

El 25 de abril el Ejecutivo presentó al parlamento un proyecto de ley para convocar a una asamblea constituyente que redacte una nueva carta magna.El proyecto pretendía que en octubre próximo se consulte, mediante un referéndum, si la ciudadanía estaba a favor o no de la iniciativa.El 6 de abril, la Comisión de Constitución del Congreso rechazó el proyecto y lo archivó, aduciendo que era "contrario a los principios y valores constitucionales" pues en la actual carta magna no existe la posibilidad de convocar a una asamblea constituyente.Sin embargo, el primer ministro dijo que "ya se verá lo que haga la población" respecto a la decisión tomada por el Legislativo, pues el Ejecutivo ya cumplió con "un mandato" nacido de la ciudadanía al querer cambiar la carta magna.Según un sondeo del 2 de mayo realizado por la empresa local CPI, un 72,6% de peruanos no considera que el cambio de Constitución sea una necesidad para el país.

