¿Crímenes de guerra de EEUU contra Rusia en Ucrania?

Dice el New York Times que la inteligencia de EEUU ayudó a Ucrania a asesinar a muchos generales rusos en el conflicto. Funda esta afirmación –desmentidas por... 07.05.2022, Sputnik Mundo

Cómplices"Estados Unidos ha proporcionado inteligencia que ha ayudado a Ucrania a atacar y matar a muchos generales rusos que han muerto en la guerra, dijeron las autoridades. Este es el tuit del New York Times y que adjunta un link a su publicación.Inmediatamente, Adrienne Watson, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de EEUU [NSC por sus siglas en inglés], desmintió la información a la agencia AFP, al calificarla de irresponsable. "EEUU provee inteligencia en el campo de batalla para ayudar a los ucranianos a defender su país. No proveemos inteligencia con intención de asesinar generales rusos", disparó.Y es que, si se confirmara que efectivamente la inteligencia de EEUU brindara datos concretos para asesinar a determinados militares de Rusia, eso constituiría un crimen de guerra. No hay que ser muy espabilado para darse cuenta las consecuencias que acciones de este calibre podrían acarrear para EEUU, teniendo tantos enemigos por todo el planeta, y a su vez, tantas bases militares.Sin embargo, ni el desmentido, ha impedido que la maquinaria propagandística de Ucrania, con sus artífices y cómplices en los medios occidentales, vendieran la noticia como una verdad absoluta. Por dar un ejemplo al azar, el diario El Mundo de España, tituló: "La inteligencia de EEUU ayudó a Ucrania a acabar con una docena de generales rusos". Sin dudas, la maquinaria propagandística de Ucrania y sucedáneos, está funcionando a todo vapor. Y con esto no estamos haciendo una analogía tecnológica de ningún tipo."Si se lograra demostrar que la inteligencia norteamericana ha estado dando datos puntuales de altos oficiales [rusos] para su asesinato, eso sería un crimen de guerra, por lo tanto, en principio el Pentágono nunca iba a reconocer una cosa así", observa el director del Instituto Español de Geopolítica [IEG], Juan Aguilar.El analista señala que "por otro lado, el New York Times la verdad es que no da ninguna información contrastable. Este es uno de esos típicos reportajes, que a saber si lo ha pagado la Embajada de Ucrania: ni hay nombres, ni hay sitios, ni hay lugares. No hay nada. En el fondo no hay nada. […] La muerte de 12 generales es muy difícil de ocultar. Esto no es creíble. Todo esto es una parte más de la propaganda de guerra".Aguilar sostiene que en los conflictos hay líneas rojas que no se suelen sobrepasar. "Yo no creo que el Pentágono esté dando ese tipo de información para eso, porque la respuesta es muy sencilla: es darle a enemigos de EEUU información precisa para eliminar a altos oficiales norteamericanos. Esta cosa no se hace, igual que no se hace lo de eliminar espías, porque siempre puede ser intercambiado. Estas son leyes no escritas en la guerra que se han utilizado siempre".Más intentonas propagandísticas de KievA todo esto, por un lado, el Ministerio de Reintegración de Ucrania pidió a la organización internacional Médicos Sin Fronteras [MSF] evacuar a los combatientes que se encuentran bloqueados en la planta Azovstal, situada en la ciudad de Mariúpol. Y por otro, la Fiscalía General de Ucrania publicó en su sitio web, avisos de comparecencia dirigidos a altos cargos de Rusia, a los que quiere interrogar en Kiev.Los convocados: el jefe del FSB, Alexandr Bórtnikov; al director de Inteligencia Exterior, Serguéi Narishkin; al vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitri Medvédev; al titular del Interior, Vladímir Kolokóltsev; a la presidenta del Consejo de la Federación, Valentina Matvienko; al representante del presidente de Rusia en el Distrito Federal Central, Ígor Schógolev; al presidente de la Duma de Estado [Cámara Baja del Parlamento], Viacheslav Volodin; al comandante de la Guardia Nacional de Rusia, Víktor Zólotov, y al ministro de Defensa de Rusia, Serguéi Shoigú.

