https://mundo.sputniknews.com/20220507/canciller-venezolano-rechazamos-la-imposicion-ilegal-de-sanciones-arbitrarias-de-eeuu-1125233712.html

Canciller venezolano: "Rechazamos la imposición ilegal de sanciones arbitrarias de EEUU"

Canciller venezolano: "Rechazamos la imposición ilegal de sanciones arbitrarias de EEUU"

Este viernes 6 de mayo, último día de su visita al Estado Plurinacional, el canciller Félix Plasencia habló en la Embajada venezolana en La Paz. Detalló los... 07.05.2022, Sputnik Mundo

2022-05-07T01:31+0000

2022-05-07T01:31+0000

2022-05-07T01:31+0000

américa latina

bolivia

venezuela

sanciones

integración

félix plasencia

📝 reportajes

multilateralismo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/1a/1122325466_0:0:1852:1043_1920x0_80_0_0_6c543ea58c19e5f5bed634635822998b.jpg

El canciller de Venezuela, Félix Plasencia, dio una charla en su Embajada en la ciudad de La Paz, en una de sus últimas actividades en Bolivia. Rodeado de referentes políticos del Estado Plurinacional, se expresó sobre varios temas referidos al contexto internacional y, especialmente, al bloqueo económico que su país padece por parte de Estados Unidos. También adelantó una próxima visita a estas tierras del presidente venezolano, Nicolás Maduro.El ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores del Gobierno de Maduro se refirió a la influencia económica de China en la región, la imposición de medidas coercitivas unilaterales a Venezuela por parte de EEUU y al panorama internacional actual, marcado por el conflicto en Ucrania.Plasencia estuvo acompañado en la testera —montada en la vasta Embajada de Venezuela en Bolivia— por Sacha Llorenti, secretario ejecutivo de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP), también exministro de Gobierno de Evo Morales (2006-2019).El canciller venezolano consideró que "la mayoría de nuestros países, en esta coyuntura de guerra en Europa, hemos manifestado nuestra posición responsable en toda ocasión en que se ha tratado de violentar la carta de las Naciones Unidas y el Sistema de Naciones Unidas para afectar a una potencia, un país importante de la comunidad de naciones, como es la Federación de Rusia".Plasencia se refirió "a todos los intentos de pasar resoluciones contra Rusia, tanto en Nueva York [sede de la ONU] como en el Consejo de Derechos Humanos, donde se cometió el exabrupto de sacar a Rusia".El canciller venezolano resaltó que "en nuestra votación nos manifestamos en contra de la guerra, porque todos estamos en contra de las guerras. Es un principio rector de nuestra política regional".Y aclaró que en esos ámbitos de negociación internacional no votaron contra Rusia "en defensa del multilateralismo y la necesidad de que todos los Estados participemos en ese espacio que hemos creado, destinado a garantizar la paz y evitar una conflagración militar mundial".Pero, objetó, "si son imposiciones arbitrarias unilaterales de oficinas del Gobierno de EEUU no tienen ningún valor, no deberían ser respetadas por ningún país ni instancia o institución del mundo".Al contrario, Plasencia sostuvo que estas medidas arbitrarias "deben ser rechazadas, por lo que defendemos el derecho internacional y la justa observación de dinámicas que podemos o no imponernos los países".Por eso, el canciller subrayó que el multilateralismo "garantiza que nuestros países no sean objeto de abuso y injerencismo unilateralista, es decir guerrera, causando sufrimiento y dolor, como vemos hoy en todo el mundo".En este sentido, afirmó que la reunión Venezuela-Bolivia apuntó a "construir un mundo seguro, sano, que no se sienta amenazado por bombas de destrucción masiva".Plasencia dijo que esta mención "nos recuerda al pueblo árabe donde se justificó la destrucción de un proyecto político y el genocidio de más de un millon de personas, porque había que acabar con las supuestas armas de destrucción masiva que tenía aquel jefe de Estado (Sadam Husein) que fue calificado de dictador".Visita de Maduro de BoliviaPlasencia afirmó que, en una fecha aún por definir, se encontrarán Maduro y Arce para poner la firma a una serie de "propuestas, proyectos, convenios en temas de salud, conectividad, comercio y, primordialmente, la dignificación de la vida de los seres humanos. De eso hablamos acá, en Bolivia, con el canciller Rogelio Mayta".El ministro venezolano visitó a la tarde de este 6 de mayo al presidente boliviano, Luis Arce, en la Casa del Pueblo de La Paz. El jueves 5 ya se había reunido con el vicepresidente David Choquehuanca.En la Embajada venezolana, Plasencia resaltó que a partir de los Gobiernos de Evo Morales y Hugo Chávez (1999-2013) se avanzó en la construcción de la unidad entre los países de América Latina. Fruto de ello son la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y ALBA-TCP.Y agregó: "También lo hemos hecho a través de ALBA-TCP, que es una reunión de integración y solidaridad, de respeto al derecho internacional y a la comunidad de naciones".Actualmente integran ALBA-TCP Venezuela, Cuba, Bolivia, Nicaragua, Dominica, Granada, San Vicente y las Granadinas, San Cristóbal y Nieves, Antigua y Barbuda, y Santa Lucía.Es un espacio "que nos hemos dado los pueblos civilizados, no como los que se dicen civilizados y lanzan misiles Tomahawk contra escuelas y hospitales. Eso es ser guerrerista, que solamente busca muerte y tristeza".China se acerca a América LatinaPlasencia destacó la propuesta del Gobierno de China de realizar inversiones en varios países del mundo en el marco de un proyecto conocido como la Ruta de la Seda. "El presidente Xi Jinping propone una inversión milmillonaria para construir rutas, aeropuertos, puertos, obras de electrificación y de acceso al agua potable".El ministro venezolano indicó que durante los años de pandemia de COVID-19, fundamentalmente en 2020 y 2021, "no hubo un país que haya sido más responsable que China. Millones de vacunas de Sinopharm o Sinovac han sido donadas o facilitadas al mundo".Destacó que gracias al aporte de China llegaron vacunas a Venezuela, ya que las restricciones impuestas por EEUU lo impedían.Además, indicó que China pidió sumarse a ALBA-TCP como observador.De esta manera, especuló que la región podría liberarse de las imposiciones de organismos de crédito internacional como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) o el Banco Mundial (BM).Las "sanciones" de Estados UnidosEl canciller afirmó que miles de ciudadanos venezolanos dejaron el país en los últimos años por motivos económicos. Pero dijo que este fenómeno fue provocado por las sanciones unilaterales que EEUU impuso al país a partir de 2019."De recibir por la exportación de petróleo más de 60.000 millones de dólares, pasamos a recibir 700 millones de dólares. ¿Se imaginan el daño económico que esto genera a cualquier economía?", preguntó el canciller.Según Plasencia, las sanciones impuestas tienen la intención de llevar a Venezuela "a una guerra civil, una debacle social, una eclosión para desmembrar a un país. Esa es la meta de las medidas coercitivas unilaterales".

https://mundo.sputniknews.com/20220411/cuales-son-los-motivos-de-bolivia-para-no-condenar-a-rusia-ante-la-onu-1124283745.html

https://mundo.sputniknews.com/20220505/los-gobiernos-de-venezuela-y-de-bolivia-se-preparan-ante-un-nuevo-orden-mundial-1125184598.html

https://mundo.sputniknews.com/20220421/exministro-boliviano-afirma-que-la-onu-debe-ser-modificada-porque-posibilita-el-dominio-de-eeuu-1124670241.html

bolivia

venezuela

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sebastián Ochoa https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0b/1099675332_0:132:810:942_100x100_80_0_0_b4cbde5ab3e780ce0520f00eb089c730.jpg

Sebastián Ochoa https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0b/1099675332_0:132:810:942_100x100_80_0_0_b4cbde5ab3e780ce0520f00eb089c730.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sebastián Ochoa https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0b/1099675332_0:132:810:942_100x100_80_0_0_b4cbde5ab3e780ce0520f00eb089c730.jpg

bolivia, venezuela, sanciones, integración, félix plasencia, 📝 reportajes, multilateralismo