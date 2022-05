https://mundo.sputniknews.com/20220506/ucrania-un-tema-de-politica-interior-de-eeuu-de-cara-a-las-elecciones-de-mitad-de-mandato-1125217046.html

Ucrania, un tema de política interior de EEUU de cara a las elecciones de mitad de mandato

La visita a Kiev de la presidenta del Congreso estadounidense, Nancy Pelosi, indica que la crisis ucraniana es también una cuestión de política interior de... 06.05.2022, Sputnik Mundo

Pelosi encabezó la delegación del Congreso estadounidense a la capital ucraniana, Kiev, el 1 de mayo. Recibió de manos del presidente ucraniano Volodímir Zelenski la medalla de la Orden de la Princesa Olga, concedida a las mujeres que contribuyen al Estado ucraniano.Es la dirigente de más alto rango que visita Kiev desde el inicio de la operación militar rusa el 24 de febrero de 2022. La semana anterior, los secretarios de Estado y de Defensa estadounidenses, Antony Blinken y Lloyd Austin, respectivamente, también estuvieron en la capital ucraniana.Aunque Pelosi y sus colegas del Congreso solo permanecieron tres horas en suelo ucraniano, la visita fue una señal de que el conflicto es una cuestión de política interna para Washington.En noviembre de este año, Estados Unidos celebra elecciones legislativas para renovar los 435 escaños de la Cámara Baja del Congreso y un tercio del Senado.El tema de Ucrania gana terrenoSegún Clarissa Nascimento Forner, investigadora del Grupo de Estudios de Defensa y Seguridad Internacional de la Universidad del Estado de Sao Paulo (GEDES-UNESP) y profesora de la Universidad Sao Judas Tadeu, "la agenda de Ucrania ha contribuido a reinsertar la política exterior en el debate interno".Especificó que las elecciones presidenciales estadounidenses de 2020, que enfrentaron al candidato republicano Donald Trump y al demócrata Joe Biden, "estuvieron marcadas en gran medida por los debates centrados en la esfera nacional [...] y las plataformas electorales de Biden también prometían una reorientación de las energías hacia este ámbito".Una reciente encuesta realizada por el instituto ABC en colaboración con The Washington Post revela que la mayoría de los estadounidenses está de acuerdo con el apoyo de su país a Ucrania.Los datos revelan que el 55% de los estadounidenses cree que Estados Unidos debe mantener la prestación de asistencia militar a Kiev, aunque el 72% se opone al eventual despliegue de tropas.El apoyo popular refuerza el consenso bipartidista sobre la cuestión ucraniana en el Congreso estadounidense, lo que permite la rápida aprobación de paquetes de ayuda a Kiev."Este 'consenso' no debe sobrevalorarse, en la medida en que todavía hay críticas, sobre todo en el lado republicano, a las medidas adoptadas por la Administración Biden", señaló Forner. "El uso de los recursos puede producir desacuerdos entre republicanos y demócratas", agregó.De hecho, los congresistas republicanos han pedido más tiempo para analizar los detalles del paquete de ayuda a Ucrania enviado por Biden al legislativo a finales de abril, que prevé una ayuda suplementaria de 33.000 millones de dólares a Kiev, según informó la CNN.El futuro de BidenA los líderes del Partido Demócrata les preocupa que los índices de aprobación de Biden sigan estando por debajo de las expectativas.A pesar de los malos resultados, el índice de aprobación del presidente subió cinco puntos porcentuales de febrero a abril y se sitúa en el 42%, según una encuesta de ABC-Washington Post publicada el 1 de mayo.Las cifras indican que el Partido Demócrata puede estar apostando por el conflicto ucraniano para impulsar el apoyo al presidente.Mientras Biden intenta vincular la ayuda estadounidense a Kiev con su propio futuro político, el Partido Republicano "tratará de explotar las debilidades de la estrategia de Biden", cree la experta.Sin embargo, Forner no cree que los desacuerdos partidistas deban socavar sustancialmente la continuación de la entrega de armas y suministros militares estadounidenses a Kiev.La agenda nacional vs. la cuestión ucranianaLas elecciones legislativas de mitad de mandato en EEUU se centran tradicionalmente en cuestiones internas. A pesar de la crisis geopolítica mundial, es probable que la tendencia de la votación de 2022 siga el patrón histórico."Ha habido un crecimiento de la movilización en torno a la agenda ucraniana, pero todavía no creo que esta movilización sea suficiente para superar el impacto de las agendas nacionales, como la cuestión económica, la violencia, entre otras", cree Forner.La directora académica del Instituto Goian de Relaciones Internacionales, Danyelle Wood, está de acuerdo, pero señala que "el presidente Biden puede intentar utilizar la cuestión de Ucrania para desviar la atención interna de las elecciones de mitad de mandato".Wood recuerda que es probable que el tema del aborto ocupe el primer plano en el debate público de aquí a las elecciones de mitad de mandato, tras la filtración por el medio Politico del proyecto de decisión de los jueces del Tribunal Supremo de EEUU que sugiere la anulación de una sentencia que garantiza el acceso a la interrupción del embarazo en el país.En ese sentido, el conflicto ucraniano puede no tener la fuerza necesaria para revertir la actual desventaja demócrata en los pronósticos para las elecciones legislativas de noviembre."En términos de perspectiva histórica, me parece que una serie de factores están relativamente más en contra que a favor de Biden", dijo Forner.La experta señala que normalmente la oposición se hace más fuerte en las elecciones de mitad de período en EEUU, más aún en períodos de gran polarización política, que han reducido el período de la llamada luna de miel entre los líderes de la Casa Blanca y la opinión pública en los últimos años."Aunque acontecimientos como la crisis ucraniana puedan dar la impresión de una unificación momentánea, hay muchos límites para una construcción más duradera", concluyó Forner.

