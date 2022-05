https://mundo.sputniknews.com/20220506/ucrania-se-convirtio-en-el-peon-geopolitico-de-eeuu-1125223831.html

De cara al 77 aniversario del Día de la Victoria, la lucha contra el nazismo continúa. Rusia se prepara para rendir homenaje a sus héroes de la Gran Guerra Patria.

El lunes 9 de mayo se cumple un nuevo aniversario de la capitulación de Alemania y la victoria del Ejército Rojo de la Unión Soviética (URSS) sobre la Alemania nazi en la Gran Guerra Patria.Este año, la conmemoración del Día de la Victoria encuentra a Rusia en una operación militar especial para "desnazificar y desmilitarizar" a Ucrania, lanzada el pasado 24 de febrero por el presidente Vladimir Putin."El mundo está girando y lo que ocurre en Ucrania está acelerando el proceso", dijo a Telescopio el analista argentino Marcelo Montes, Doctor y Magister en Relaciones Internacionales.El experto en Rusia considera que "Occidente se equivoca" en presionar a Moscú. "Es claro que solo el 12% o el 15% de la población mundial es la que está sancionando a Rusia", y tal porcentaje "no representa al mundo".A criterio del entrevistado, "vemos un manotazo de ahogado: usar a Ucrania en contra de Rusia cuando forman parte de la misma civilización. Es algo absurdo por donde se lo mire (…) Ucrania se convirtió en el peón geopolítico de EEUU", agregó.Montes recordó que Washington había recibido advertencias de sus propios diplomáticos y expertos de no provocar a Moscú.Sobre los desfiles en el marco del Día de la Victoria, el experto destacó que "no se trata de una demostración de belicismo, sino un homenaje a quienes murieron" en relación a los 27 millones de rusos que perdieron la vida en batalla contra la Alemania nazi.El experto argentino manifestó que "no se debe bajar la guardia contra el nazismo", y resaltó que muchos de quienes reivindican en el presente al nazismo "están precisamente en Ucrania"."No es una ocurrencia del Gobierno de Putin que hay neonazis en Ucrania. Hay que estar alerta a este tipo de enfermedades que mantienen la lógica de la dominación racial. Ojala que no prospere", reflexionó.En Uruguay, Telescopio se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) lunes y miércoles a las 19 horas, y los sábados a las 12 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4:30 a 5:30 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), a las 20 horas.

