Serbia afirma que a causa de Ucrania la UE dejó a un lado crisis de refugiados

MOSCÚ (Sputnik) — El ministro del Interior serbio, Aleksandar Vulin, declaró que, debido a la situación en Ucrania, la UE se olvidó de la crisis de refugiados. 06.05.2022, Sputnik Mundo

Según el titular serbio, la UE no cuenta con un enfoque común del tema, y son los propios países los que tienen que lidiar con la crisis. Sin embargo, en opinión de Vulin, los criminales sí pudieron crear una "unión", y ahora cabe preguntarse qué pasará con los refugiados ucranianos en Serbia, Macedonia del Norte y Grecia.Rusia lanzó el pasado 24 de febrero una "operación militar especial" en Ucrania en respuesta a las solicitudes de asistencia de las repúblicas de Donetsk y Lugansk, que acusaron a Kiev de intensificar los ataques.Según el Ministerio de Defensa ruso, los ataques militares no están dirigidos contra instalaciones civiles, sino que buscan inutilizar la infraestructura bélica.Donetsk y Lugansk se independizaron de Ucrania en mayo de 2014 tras no reconocer a las nuevas autoridades que resultaron del golpe de Estado producido en Kiev en febrero de ese mismo año.

