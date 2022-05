Redes sociales: manipulación y teorías conspirativas sobre el conflicto en Ucrania

https://mundo.sputniknews.com/20220506/redes-sociales-manipulacion-y-teorias-conspirativas-sobre-el-conflicto-en-ucrania--1125190510.html

Redes sociales: manipulaci贸n y teor铆as conspirativas sobre el conflicto en Ucrania

06.05.2022

ignacio ramonet

El acad茅mico y periodista espa帽ol Ignacio Ramonet, particularmente conocido en Cuba por el compendio de conversaciones mantenidas con el l铆der Fidel Castro entre 2003 y 2005 y agrupadas en el volumen Cien horas con Fidel, mencion贸 a Sputnik las peculiaridades del campo de la comunicaci贸n durante la actual operaci贸n militar especial de Rusia en el territorio vecino.A su juicio, las redes sociales "contribuyen al impulso de una versi贸n muy partidaria y nada objetiva sobre esta situaci贸n. Otro elemento caracter铆stico es que los pa铆ses occidentales decidieron impedir las voces con una opini贸n diferente de la guerra, en especial los canales del adversario ruso, RT y Sputnik. Esto no se hab铆a hecho hasta ahora en ning煤n suceso similar", analiz贸 Ramonet.El catedr谩tico radicado en Francia, director de la revista Le Monde Diplomatique y doctor en Semiolog铆a e Historia de la Cultura, explic贸 que en escenarios b茅licos anteriores emerg铆an noticias favorables para un bando u otro, por tanto, la prohibici贸n y censura de los medios estatales de Rusia resultan casos in茅ditos.Plataformas digitales como Facebook, Twitter e Instagram que como regla vedan los discursos de odio esgrimidos por los usuarios, sin embargo, esta vez permiten la publicaci贸n de contenidos de animadversi贸n contra los rusos: "Estamos ante un evidente enrolamiento de los medios en el conflicto", sentenci贸.Donb谩s: la guerra no contadaLa guerra contra la poblaci贸n de Donb谩s mantenida por Kiev desde 2014 estuvo casi invisible en los medios durante los 煤ltimos ocho a帽os e incluso, se帽al贸 el acad茅mico ib茅rico, "fue cubierta por conflictos como los de Oriente Medio o 脕frica y fen贸menos internacionales, entre ellos, cambio clim谩tico y crisis econ贸micas".Para Ramonet todos esos elementos contribuyeron a ocultar lo acontecido en esa zona, como detr谩s de un biombo, y ni siquiera aquellos medios con una lectura y postura diferente realizaron el esfuerzo suficiente para clarificar lo que estaba en juego. De ah铆 que existiera una sorpresa generalizada respecto a las 14.000 v铆ctimas mortales que dejaron las hostilidades.El fil贸sofo pol铆tico, escritor, analista internacional y ensayista venezolano Miguel 脕ngel P茅rez Pirela, director de la exitosa p谩gina web La Iguana TV, advirti贸 tambi茅n a Sputnik respecto al silencio "sepulcral" sobre el genocidio acontecido desde 2014 en esa regi贸n. Tal pareciera, asegur贸, "que unos conflictos son m谩s importantes y publicitados que otros".Dictadura contra el pensamientoP茅rez Pirela reconoci贸 entre las grandes preocupaciones asociadas al conflicto en Ucrania la emergencia de la doble moral en la interpretaci贸n de las acciones b茅licas y las muertes, la difusi贸n masiva de fake news y, sumado a ello, el aumento en el uso de algoritmos de plataformas digitales como el buscador Google para cercenar el derecho a la comunicaci贸n y la distribuci贸n informativa.El periodista y escritor argentino Diego Manuel Vidal indic贸, asimismo, c贸mo las redes sociales controlan la informaci贸n y afirm贸 que "cualquier noticiero a nivel internacional tiene gran parte de su emisi贸n elaborada a partir de las noticias creadas y difundidas desde esos espacios digitales, una buena parte de ellas son mentiras, manipulaciones y construcciones".La primera v铆ctima en una guerra es la verdad, especific贸 Vidal, y "resulta vergonzoso como se compra el discurso occidental respecto al conflicto en Ucrania, promueven la demonizaci贸n de Rusia o tildan a Vladimir Putin de nazi, cuando plantea desnazificar Kiev. Me preocupa que varios colegas entren en ese juego y otros pierden sus empleos ante el silencio o las condenas a las fake news" .De acuerdo con el periodista argentino, en el campo de la comunicaci贸n la guerra es m谩s desigual que en el militar porque cada vez cuesta m谩s trabajo publicar el pensamiento individual sin el bloqueo, la censura o la aclaraci贸n de que el emisor del mensaje, en apariencia, forma parte del sistema informativo ruso.Para el periodista nicarag眉ense Eliezer Mora el abordaje del conflicto desde las redes sociales y los medios hegem贸nicos tradicionales, plegados a los intereses de Estados Unidos y la Uni贸n Europea, colocan a Rusia como "los malos de la pel铆cula" e invisibilizan el genocidio cometido en el Donb谩s, mientras sit煤an al presidente ucraniano, Volod铆mir Zelenski, como la v铆ctima de esta historia.Urgente integraci贸n regionalP茅rez Pirela remarc贸 que, en este mundo globalizado, pospand茅mico y en medio de un conflicto en el centro del continente europeo, "percibimos a la integraci贸n no como una opci贸n, sino como necesidad y estructura m谩s id贸nea para avanzar en este mundo de grandes desaf铆os como regi贸n de paz".A su juicio, en los albores del siglo XXI surgieron movimientos de unidad latinoamericana con mucha fuerza, gracias a l铆deres regionales como Fidel Castro, en Cuba; Hugo Ch谩vez, en Venezuela; Luiz In谩cio Lula da Silva, en Brasil; N茅stor Kirchner y Cristina Fern谩ndez, en Argentina; Rafael Correa, en Ecuador y Evo Morales, en Bolivia,.El error, dijo, fue no cuidar, acompa帽ar y alimentar esos bloques regionales. No obstante, en estos momentos emerge, aparentemente, una nueva oleada de la izquierda con otras caracter铆sticas e identidades, pero siempre provista de la intuici贸n del antiimperialismo, y revive una esperanza de catapultar la unificaci贸n del 谩rea.

