México llama a la ONU a salir de su "parálisis" sobre el conflicto en Ucrania

El Gobierno mexicano insistió en que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas debe salir del letargo para conseguir una solución diplomático al conflicto... 06.05.2022, Sputnik Mundo

El embajador de México ante las Naciones Unidas, Juan Ramón de la Fuente, aseguró que tanto Kiev como Moscú deben respetar la Carta de las Naciones Unidas y apegarse al derecho internacional para que la población civil no resulte afectada por la violencia armada. Para ello, sin embargo, se requieren de más acciones de parte del organismo internacional liderado por António Guterres. Hace un año, recordó, se firmó la resolución 2573, que exige a todas las partes involucradas en un conflicto armado a cumplir con sus obligaciones en virtud del cumplimiento de los derechos humanos. "Es inadmisible que la Organización Mundial de la Salud reporte que, en lo que va del conflicto, se hayan realizado 186 ataques en contra de instalaciones sanitarias y hospitalarias. Adicionalmente, ataques contra escuelas, empresas, estaciones de tren, almacenes de alimentos y viviendas ponen en evidencia el total desacato al derecho internacional humanitario", condenó De la Fuente. Además, reiteró la postura de México en torno a la situación que se vive en Europa del Este: la no intervención y el respeto a la soberanía de cualquier Estado. Pese a su puntual crítica en contra del Consejo de Seguridad, Juan Ramón de la Fuente reconoció la misión que encabezó en Rusia y Ucrania el secretario general de la ONU, António Guterres. Esta acción, dijo el embajador mexicano, permitió el desalojo de un número considerable de civiles "que se hallaban en condiciones muy criticas en la planta de Azovstal en Mariúpol"."En tanto no se logre un cese a las hostilidades y se avance hacia una solución diplomática, el objetivo debe ser brindar con urgencia la ayuda humanitaria requerida y proteger a la población civil y a la infraestructura que se requiere para satisfacer sus necesidades básicas", sugirió De la Fuente, quien está convencido que ya comienzan a sentirse las repercusiones globales de la situación en Ucrania.

