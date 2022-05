https://mundo.sputniknews.com/20220506/la-ministra-de-defensa-de-alemania-confirma-suministro-a-ucrania-de-7-obuses-pzh-2000-1125201551.html

La ministra de Defensa de Alemania confirma suministro a Ucrania de 7 obuses Pzh 2000

BERLÍN (Sputnik) — La ministra de Defensa alemana, Christine Lambrecht, confirmó que Berlín suministrará a Ucrania siete obuses Panzerhaubitze 2000 (PzH 2000)... 06.05.2022, Sputnik Mundo

Lambrecht lo anunció durante su visita a Eslovaquia. Según considera la ministra, la ayuda militar a Ucrania no afectará la capacidad de defensa de la Bundeswehr (ejército federal alemán) porque se entregarán los obuses que estaban en reparación, y no los que se encontraban en arsenales activos.La ministra relató que la Bundeswehr también capacitará a militares ucranianos en el manejo de obuses. En las próximas semanas 20 soldados ucranianos empezarán a aprender a usar ese armamento, lo que llevará unos 40 días.Rusia anunció el pasado 24 de febrero el lanzamiento de una "operación militar especial" en Ucrania alegando que las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, necesitaban ayuda frente al "genocidio" por parte de Kiev.Según el Ministerio de Defensa ruso, los ataques militares no están dirigidos contra instalaciones civiles, sino que buscan inutilizar la infraestructura bélica.Numerosos países condenaron la operación militar de Rusia y apoyan a Kiev con suministros de armas, donaciones, ayuda humanitaria y sanciones contra Moscú.

