Gobierno dominicano implementa plan de protección de arrestados por la Policía Nacional

Gobierno dominicano implementa plan de protección de arrestados por la Policía Nacional

Las autoridades prevén la instalación de cámaras en todas las patrullas y la creación de un centro operativo policial en tiempo real, el cual contará con el apoyo de las cámaras fijas del 911, así como la implantación del Sistema Policial de Consulta Criminológica en los teléfonos de las patrullas para la depuración no intrusiva y respetuosa de los ciudadanos que sean requeridos por la autoridad en cualquier circunstancia, encabezan el listado de medidas.Vila del Castillo aclaró que el Ministerio Público está a cargo de una investigación independiente a fin de esclarecer los citados hechos, identificar a los responsables, instruir un expediente y someter a la justicia a los imputados."La reforma policial es, ahora más que nunca, impostergable. (…) no se detendrá, aun cuando su implantación no vaya a estar libre de obstáculos, censuras, dilaciones innecesarias, campañas de descrédito y ataques políticos, tanto desde el interior, como desde el exterior de la institución. Pero llevará tiempo. No se pueden cambiar 85 años de cultura y dejadez en tres semanas", enfatizó el encargado de la reforma.Insistió en que no habrá espacios para la impunidad y que los responsables de los lamentables recientes hechos deben ser llevados a los tribunales sin dilación.Los asesinatos extrajudiciales han sido una práctica común durante todas las administraciones presidenciales dominicanas, pues solo en los últimos 16 años los medios de comunicación reportaron 1.844 muertes por intercambios de disparos, un asesinato cada tres días, manifestó.De total de esos casos, solo 96 fueron sometidos a la justicia y, de ellos, nada más que 18 terminaron en condena, abundó."Como un sinnúmero de otras policías con las que he trabajado en diferentes países, la Policía Nacional de República Dominicana con la que yo me encontré, no ahora, sino desde hace varias décadas en mi labor como representante en las Naciones Unidas, es básicamente centralista, jerárquica, verticalista y sin delegación de autoridad", caracterizó al cuerpo uniformado el funcionario encargado de su reforma desde el 14 de enero de 2022.Agregó que el instituto tiene una mentalidad militarista, corporativista en el manejo de las responsabilidades, sin articulación social, ajena a la estructura general del Estado y desvertebrada de las necesidades sociales.

