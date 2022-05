https://mundo.sputniknews.com/20220506/el-ministro-de-justicia-peruano-condena-rechazo-del-congreso-a-cambio-de-constitucion-1125224109.html

El ministro de Justicia peruano condena rechazo del Congreso a cambio de Constitución

américa latina

perú

reforma constitucional

congreso de perú

"Archivar un proyecto de reforma constitucional que responde a las legítimas demandas del pueblo demuestra que el Congreso legisla a espaldas de la ciudadanía", expresó el funcionario a través de su cuenta en Twitter.El 25 de abril el Ejecutivo presentó al parlamento un proyecto de ley para convocar a una asamblea constituyente que redacte una nueva carta magna.El proyecto pretendía que en octubre próximo se consulte a la ciudadanía, mediante un referéndum, si estaba a favor o no de la iniciativa.Más temprano, la Comisión de Constitución del Congreso rechazó el proyecto y lo archivó, aduciendo que era "contrario a los principios y valores constitucionales", pues en la actual carta magna no existe la posibilidad de convocar a una asamblea constituyente."Esperamos que existan nuevas iniciativas de parte de los congresistas y la sociedad civil que promuevan una nueva Constitución Política, a través de un debate amplio y responsable, que escuche a todas las voces del país", añadió Chero.El presidente del país, Pedro Castillo, ha expresado que la actual Constitución, vigente desde 1993, es de corte "neoliberal" en su capítulo económico y que no favorece a las clases más deprimidas del país.

