El aprendizaje de las abejas: una colmena comunitaria en Xochimilco en busca de alternativas | Fotos

Después de especular sobre el origen de la vida y el destino del universo, la filosofía se planteó otro problema: no basta con explicar el mundo, de lo que se...

Así, Sandra Corales decidió trascender sus estudios de filosofía en las aulas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y convertir sus curiosidades en trabajo pragmático que fuera capaz de incidir en territorios comunitarios, impulsar nuevas ideas, buscar alternativas de producción y divulgación del conocimiento.Y dio luz al proyecto Abejas de barrio, un conjunto de tareas de apicultura que no sólo se dedica a la producción de miel mediante colmenas autogestivas concentradas en una chinampa de Xochimilco, sino también a la divulgación del mundo de las abejas mediante tareas de ecoturismo, recorridos con estudiantes, académicos y curiosos, impulso de tejidos sociales en la comunidad mediante la apertura de nuevas oportunidades de desarrollo, entre otras cosas.El histórico centro de Xochimilco, punto de partidaEn Xochimilco pactaron Francisco Villa y Emiliano Zapata su alianza militar en diciembre de 1914, en el marco de la Revolución mexicana.A unos cuantos metros del recinto donde se encontraron ambos caudillos, levantados en armas contra la dictadura de Porfirio Díaz, Sandra Corales concentra uno de los puntos de partida de su iniciativa ecológica, política, comunitaria y cultural.Aclimatado como taller, como punto de producción, como recinto de encuentro y de partida, su domicilio es el inicio de la aventura hacia el encuentro con las abejas. Corales recibe a los visitantes y los prepara dotándose del ahumador, la cuña, velos, trajes de protección, leña y sus aliados operativos: las llamadas telefónicas, porque Abejas de barrio es una maniobra que involucra a distintos actores rumbo a la colmena y la miel.De ahí hay que tomar un bicitaxi a uno de los embarcaderos del pueblo lacustre y esperar a don Efrén, un campesino sexagenario experto en la siembra de acelga, calabaza y otros alimentos, además de que renta su cayuco, una pequeña balsa azul, para acceder al terreno de las abejas."Yo no sabía que era gestora, lo descubrí, yo quería trabajar con productores", explica a bordo del bicitaxi, luego de dedicarse a elaborar estufas de leña en ambientes comunitarios de Guerrero."¿Cómo puedo incidir de alguna forma? Creo que convirtiéndome en ellos, en un apicultor, en un agricultor, yo entonces pensaba, en alguien del campo, y eso fue lo que me llevó a aferrarme, a aferrarme. Conocí aquí a apicultores y les dije: ‘Denme chamba’", declara Corales.Mientras esperamos a don Efrén, otro balsero distrae las horas sin clientela a bordo de una embarcación un tanto más grande y mira su celular, y xochimilcas se agolpan en el embarcadero distraídos por el trabajo, pero abiertos a la conversación.En tanto, Corales, conversa, conversa, conversa, se organiza, se apasiona, explica sus motivaciones, sus inicios, sus accidentes, sus decisiones para echar a andar la iniciativa, que camina desde 2017.Hoy, la joven filósofa recibe a diferentes grupos, empresas como Microsoft o Herdez, que patrocinan colmenas, aprendices curiosos, miembros de la comunidad xochimilca, medios de comunicación y demás."Estamos trabajando para la recuperación de una forma de vida que está desapareciendo, si aquí a la gente se le ocurre, al gobierno, a las empresas, empezar a construir, nosotros no tenemos de qué vivir, nos tendríamos que convertir en Uber, estas formas de vida están en resistencia", dice sobre el cultivo de alimentos en los canales de Xochimilco y sus ritmos ajenos al pulso frenético de las regiones urbanas de la Ciudad de México.Pese a ser productor de mieles que se consumen en Alemania y Japón con altos estándares de calidad, México es un gran consumidor, pues alcanza un índice per cápita de unos 250 gramos anuales, frente al kilogramo sostenido en países europeos, explica Corales en conversación con Sputnik.La miel sobre el lago, el lago de mielComo apicultora, Corales empezó únicamente vendiendo miel. Sin embargo, aprovechó la oportunidad para instruirse en la identificación de zánganos, obreras y reinas, en el cuidado de estos insectos que sufren estrés cada que se visitan sus colmenas, en el recorrido de curiosos por su espacio de cultivo, en las características y amplitudes de terreno que necesitan.Don Efrén nos encuentra y nos traslada del embarcadero de San Esteban Tecpanpa a la chinampa donde zumban las abejas de barrio, con unas 17 colmenas, cada una habitada por alrededor de 50.000 insectos para proteger a la reina y cultivar miel.Antes de llegar, en el recorrido avistamos la basura plástica que asalta los canales de Xochimilco, pero también el lirio flotante, garzas, perros, gatos, otros cayucos turísticos y locales, y el sonido del remo al entrar y salir del agua para hacer moverse a nuestra embarcación.En este ámbito, tan fácil de elogiar desde el ambientalismo, no todo es color de rosa, reconoce Corales, pues a las abejas la rondan los mitos, la explotación, los fraudes de miel. Por eso, ella entiende Abejas de barrio como un espacio de pensamiento y resistencia."Las zonas chinamperas deben ser zonas de conservación, zonas de producción donde puedan llevarse a cabo estas actividades. Vamos a cuidar el medioambiente, podemos usarlo pero lo vamos a respetar, creo que esa es la producción a pequeña escala", reconoce."El pequeño productor está pensando, sí, en su sobrevivencia económica pero también en una forma de vida importante, que tiene que ver con lo más vital en la tierra, el acceso a nuestros alimentos", subraya.Hay que descender del cayuco con cuidado para entrar en el reinado de las abejas, donde Corales protege varias colmenas simultáneamente: cajones de madera especializados con entradas diseñadas para su astucia instintiva y dispuestos en páneles para su distribución y fuerzas de trabajo.Antes, hay que vestirse con guantes de manga larga especializados, velos que permitan la visión e impidan un piquete en el rostro, trajes de cuerpo entero. Antes hay que preparar el ahumador, un fuelle con un contenedor metálico para albergar y quemar trozos de madera cuyo humo sirve para advertir a las abejas del arribo de una inspección.Se trata, explica Corales, de alterarlas un poco por dos razones: ello enciende sus mecanismos de defensa, con los que llenan sus vientres de néctar y vuelven más difícil la flexión para una picadura, y también las pone sobre aviso de la observación.La visita humana a la colmena, admite, no deja de generar un impacto en las abejas, por lo que no sólo no es necesario sino que no resulta recomendable hacerlo muy frecuentemente, una vez a la semana es suficiente, narra Corales como parte de sus tareas de divulgación e introducción a la apicultura.Una vez provistos de equipo de protección, recorremos las colmenas de la chinampa xochimilca, entre el zumbido intenso, el recorrido de zánganos distinguidos por ser un poco más grandes que las obreras regulares y el avistamiento afortunado de una abeja reina.No siempre se dejan ver, nos explica la divulgadora, lo que quiere decir que andamos de suerte.En la cosecha del otoño cada cajón o colmena habrá permitido la generación de 20 kilogramos de miel, explica.Dependiendo de las flores que hayan polinizado, en ambientes con preponderancia de frutos como el aguacate, las abejas producirán mieles con saborizaciones naturales específicas.Las abejas son consideradas cabezas de ganado, por lo que técnicamente Abejas de barrio sería una iniciativa millonaria en animales de ganadería, bromea Corales protegida por el golpe del sol con una gorra.Además de los cajones especializados, muestra una colmena silvestre que se formó al interior de una llanta y que trasladó a su chinampa para trabajarla en sus labores de ecoturismo, luego de advertirnos que estas abejas están más dispuestas a la defensa de su territorio con el aguijón por desarrollarse en ámbitos más hostiles que un cultivo controlado de miel.Frecuente ese tipo de formación de colmenas en los espacios urbanos, mientras la ciudad invade los espacios naturales de trabajo para las abejas, Corales explica que parte de sus tareas consiste en atender ese tipo de problemas con asesoría, acompañamiento o, de plano, albergue a grupos de abejas en su territorio.Volver a casaTras un recorrido basado en la camaradería, la paciencia, la solidaridad y el diálogo con los actores participantes en un proceso de relación conjunto con las abejas, Corales apunta algunas de sus reflexiones alcanzadas a lo largo de estos años de labor.La principal es que en su modelo de sociedad organizada y colaborativa las abejas proveen un ejemplo que puede extrapolarse a la experiencia humana: es importante tejer lazos, repartir el trabajo, asumir tareas con responsabilidad.En el ejemplo, en la disposición de espacios en un rincón en resistencia de la capital de México, una de las metrópolis más pobladas y complejas del mundo, en el diálogo con los curiosos, los aliados y los vecinos, Corales propone un ejemplo de impacto en la realidad aunque sus alcances sean pequeños, modestos.Mientras, los primeros pasos ya se han dado, las visitas al apiario ocurren con cierta frecuencia, los patrocinadores ya pagan sus cajones de cultivo, la miel de Sandra llegó al Complejo Cultural Los Pinos, y una de sus vecinas le dice que quiere replicar su modelo de turismo de abejas.Corales se dice orgullosa de lograr esa resonancia y le queda claro que quiere dedicarse a esta tarea de divulgación y respeto por el medioambiente durante muchísimos años. O eso platica mientras comemos una quesadilla estilo machete a la sombra de un cactus colgante, de regreso al centro de Xochimilco.

