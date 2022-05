https://mundo.sputniknews.com/20220506/dejar-todo-y-vivir-viajando-por-el-mundo-es-posible-te-contamos-como-1125218038.html

Dejar todo y vivir viajando por el mundo es posible, te contamos cómo

"Demente con mochila", así se presenta Franca Levin en redes sociales y nos da una idea de cómo ella se ha tomado su nuevo estilo de vida. Pasó de dar clases en Montevideo (Uruguay) a trabajar en lugares inimaginados para ella, como Asia.

Franca tiene 31 años y pasó de dar clases en un salón a amanecer en una carpa en el Samet Nagshe, una de las vistas más populares de Tailandia, por su belleza natural.Ha recorrido casi 30 países y va por más. Su historia se volvió popular luego de su publicación en el diario uruguayo El País. En Zona Violeta conversamos con ella para conocer algunos detalles de su vida, como por ejemplo el surgimiento de la idea para iniciar este cambio de vida.Franca partió de su Uruguay natal en 2018 y por ahora no prevé regresar a Latinoamérica. Proyecta seguir viajando en los próximos años. Comenzó su ruta en Nueva Zelanda y Qatar será su próximo destino, con motivo del Mundial de Fútbol, para luego seguir su viaje hacia Medio Oriente.Jugar un partido de voley con un grupo de mujeres musulmanas o vivir una semana en la casa de una familia que nunca había visto en su vida, son experiencias acumuladas por la entrevistada en estos cuatro años.Entre sus vivencias en Asia y Oceanía, Franca participó de la inauguración de un templo tailandés; también visitó el Palacio del Sultán de Brunei, una de las residencias oficiales más grandes del mundo, y saludó a la reina.Estas experiencias están plasmadas también en su sitio web: dementecon mochila.com, donde deja sus crónicas de viajes."Trabajé de niñera, sacando fotos de niños en un shopping, vendiendo planes de electricidad puerta a puerta, en estaciones de servicio en la caja haciendo café, en un matadero cortando vacas recién muertas", contó."Mi último trabajo fue en una bodega de vino. Aprendí un montón y lo disfruté como nunca imaginé. Ahora estoy por empezar a trabajar en la construcción de una planta de energía solar. La variedad es alucinante y me di cuenta que puedo hacer lo que sea que haga, en la medida que le ponga voluntad", agregó.Hacer dedo en medio de la nada, en ciudades desconocidas, y a personas con las que no hablan un mismo lenguaje, también son parte de su viaje."Una amiga dice 'si tenés miedo, hacelo con miedo'. No significa que no tenga miedo en algunas cosas que hago, pero es algo que realmente quiero hacer, intento hacerlo. Confío mucho en mi intuición", reflexionó.Si bien hoy se maneja en automóvil y ocasionalmente ha alquilado una moto, apelar a hacer dedo en la ruta le permitió conocer hogares de familias asiáticas que lograron "adoptarla" por un tiempo, como cuenta ella, y el idioma no fue un impedimento para entablar una amistad.Esto y más en Zona Violeta. Pueden escucharnos todos los días a las 19 horas de México, las 21 horas de Uruguay y las 0 GMT.En Uruguay, se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) los lunes y miércoles a las 19 horas, y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva a través de 94.3 FM (señal para todo el país) y en 93.7 FM (Cochabamba), de lunes a viernes de 4:30 a 5:30 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

