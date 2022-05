Creyeron que era una narcofosa, pero resultó ser un tesoro arqueológico de México | Video

https://mundo.sputniknews.com/20220506/creyeron-que-era-una-narcofosa-pero-resulto-ser-un-tesoro-arqueologico-de-mexico--video-1125213446.html

Sin embargo, los peritos descubrieron algo muy extraño en los restos craneales: ninguno tenía dientes y su anatomía parecía alterada, un poco diferente a la del hombre contemporáneo. Por ello, recurrieron a otro tipo de expertos: los antropólogos. Una vez que los cráneos llegaron al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y tras un largo análisis, se llegó a la conclusión que se trata de huesos enterrados hace más de un milenio, entre los años 900 y 1.200 después de Cristo. Finalmente, Chiapas es uno de los estados con la mayor cantidad de zonas arqueológicas de México. En un video difundido en redes sociales, el antropólogo Javier Montes de Paz explica que no se trata de un hallazgo cualquiera, sino que probablemente se trate del descubrimiento de un Tzompantli, un altar funerario compuesto de cráneos humanos que solían montar algunas culturas mesoamericanas para honrar a sus dioses. "Los estudios no están concluidos y falta mucho por hacer, pero lo que ha arrojado la investigación es de gran importancia. En el análisis que hemos hecho hemos identificado que los cráneos tienen deformaciones y ninguno tiene piezas dentales. Nos llamó la atención porque atribuimos que esos dientes son extraídos, pero no sabemos si se hacía en vida o cuando ya estaban muertos", agrega el investigador del INAH. De esta manera, México resolvió un misterio que tenía desde hace 10 años, cuando en 2012 la extinta Procuraduría General de la República (PGR) abrió una investigación por el probable delito de homicidio en contra de cientos de personas, quienes, creyeron, habían sido escondidas y enterradas de forma clandestina por supuestos grupos del crimen organizado.

