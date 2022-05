Costa Rica: asume un Gobierno tecnócrata con un modelo neoliberal

https://mundo.sputniknews.com/20220506/costa-rica-asume-un-gobierno-tecnocrata-con-un-modelo-neoliberal--1125220265.html

El país centroamericano se prepara para la asunción de Rodrigo Chaves. En otro orden, abordamos un caso de violencia policial que sacude a República Dominicana. Estas y más noticias en una nueva edición de 'En Órbita'.

El economista y exministro de Hacienda Rodrigo Chaves (2019-2020), quien ganó el balotaje de abril, asumirá este domingo 8 el cargo por cuatro años. El futuro mandatario ya presentó la totalidad de su equipo de Gobierno, el cual se destaca por su escasa trayectoria política.A criterio del nuevo Ejecutivo, su gestión apunta al crecimiento y a la reactivación económica de la nación. "No habrá agendas o ambiciones individuales, va a ser un gabinete muy disciplinado", declaró Chaves.De acuerdo con Rosales, el nuevo Gobierno buscará fortalecer los vínculos con el sistema económico internacional y priorizar a los grupos de interés más grandes de la nación.Chaves confirmó que no ratificará el acuerdo de Escazú, el tratado regional de protección ambiental firmado en esa ciudad de Costa Rica en 2018. "El Gobierno saliente [de Carlos Alvarado] recibió muchas presiones por parte del sector empresarial", declaró Rosales."El sector privado debe estar tranquilo de que este acuerdo no está en la agenda del Gobierno", sostuvo el presidente electo, en una postura que genera molestia de movimientos ambientalistas y sociales.En tanto, en la Asamblea Legislativa "ya hay señales claras de un dominio de la derecha, con cinco de las seis fracciones unidas por la agenda económica", aseguró el entrevistado."Al menos en el primer año del nuevo Gobierno, habrá una agenda económica hegemónica, con énfasis en un modelo neoliberal que este país ha seguido durante los últimos 30 años”, sentenció el politólogo coordinador del Observatorio de Política Nacional de la Universidad de Costa Rica.En esta edición de En Órbita también abordamos —entre otros temas— el problema estructural de la violencia policial en República Dominicana, a través del caso de David de los Santos, un joven muerto por la acción de la fuerza. Este sábado 7 se movilizan familiares y amigos en reclamo de Justicia.Además, Rusia informó que no tiene previsto usar armamento nuclear en su operación militar en Ucrania.En Uruguay En Órbitase transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4:30 a 5:30 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

