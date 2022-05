https://mundo.sputniknews.com/20220506/china-ciertos-paises-grandes-usan-la-crisis-en-ucrania-para-debilitar-a-rusia-1125206030.html

China: ciertos países grandes usan la crisis en Ucrania para debilitar a Rusia

PEKÍN (Sputnik) — Algunos países grandes utilizan la crisis ucraniana para debilitar a Rusia, no les preocupan las negociaciones de paz ni la seguridad del... 06.05.2022

Al intervenir en el diálogo telemático entre centros analíticos de 20 países del mundo, organizado por la Universidad Popular de China y el Instituto Chung Yeung, el diplomático recordó que algunos afirman que Pekín se encuentra del lado incorrecto de la historia, porque no condena el proceder de Rusia ni se une a las sanciones occidentales, e incluso amenazan con imponer sanciones contra China.En relación a esas afirmaciones, Le Yucheng subrayó que China aplica una política exterior pacífica e independiente, elabora su posición basándose en los hechos y no corre tras la muchedumbre.Desde el inicio mismo de la operación rusa en Ucrania, "China se ha atenido a los principios básicos y los objetivos expuestos en la Carta de la ONU, defendiendo el principio de la seguridad indivisible, la honradez y la justicia, desarrolló esfuerzos por lograr la pacificación y tomó parte activa en los suministros de ayuda humanitaria", dijo.Al mismo tiempo, otros países grandes declaran que es necesario utilizar la crisis ucraniana para debilitar a Rusia, agregó.Rusia anunció el pasado 24 de febrero el lanzamiento de una "operación militar especial" en Ucrania alegando que las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, necesitaban ayuda frente al "genocidio" por parte de Kiev.Según el Ministerio de Defensa ruso, los ataques militares no están dirigidos contra instalaciones civiles, sino que buscan inutilizar la infraestructura bélica.El pasado 29 de marzo, la autoridad castrense rusa reafirmó que daba por cumplido el objetivo esencial de la primera fase de la operación, que era mermar la capacidad bélica de Ucrania, y se enfocará en adelante en la "liberación de Donbás".

