Atentado en Israel, sospechosos en búsqueda y captura

TEL AVIV (Sputnik) — En la ciudad de Elad, de mayoría ultraortodoxa judía, dos palestinos la emprendieron a hachazos y cuchilladas contra viandantes, mataron a... 06.05.2022, Sputnik Mundo

Sus identidades han sido divulgadas y distribuidas por la Policía israelí.Durante la noche del 5 de mayo y todo el día del 6 de mayo las fuerzas de seguridad israelíes siguen en la masiva búsqueda de los atacantes en el área donde se cometieron los asesinatos, donde se cree que permanecen aún los sospechosos, quienes, según la radio del Ejército, no tienen antecedentes penales ni están afiliados a ninguna organización terrorista.Los muertosLas tres víctimas, Yonatan Havakuk, Boaz Gol y Oren Ben Yiftaj, son padres jóvenes que han dejado 16 niños.Y según contaron testigos, los dos agresores atacaron a varias personas con un hacha y un cuchillo en un parque y una calle adyacente que, al final del día en el que los israelíes celebraban su Día de la Independencia, por ser fiesta nacional, estaban particularmente concurridos.Si bien las calles principales están cortadas y un helicóptero sobrevuela el lugar, todavía no hay indicios de los sospechosos.La ciudad de Elad, de unos 50.000 habitantes, está a poca distancia de la barrera de seguridad con Cisjordania y, como en los ataques del mes pasado en Bnei Brak y Tel Aviv, estos perpetradores también provenían de Jenin y sus alrededores.Esta última agresión es parte de la ola de ataques que se suceden en Israel y Cisjordania en las últimas semanas promovidas o jaleadas por las amenazas de grupos armados islamistas como Hamás y la Yihad islámica (prohibida en Rusia) a propósito de los enfrentamientos habidos en la mezquita de Al Aqsa, en Jerusalén oriental, entre fieles musulmanes y fuerzas de seguridad israelíes.Desde el 22 de marzo, fecha del primer ataque, se cuentan 19 muertos en Israel y Cisjordania. Como respuesta a las agresiones palestinas, las actividades israelíes en Cisjordania en redadas y detenciones han dejado por lo menos 26 palestinos muertos.El cierre de los pasos entre Gaza y Cisjordania con Israel se ampliará, con el consiguiente perjuicio para los trabajadores palestinos que se ganan la vida en Israel.Discursos incendiarios y másEl jefe de Hamás en Gaza, Yahya Sinwar, amenazó el sábado pasado con violentas consecuencias si los israelíes continuaban entrando en la Explanada de las mezquitas, donde se encuentra Al Aqsa, el tercer lugar más sagrado del islam, que también es el sitio más sagrado del judaísmo, donde está el muro exterior del destruido templo de Jerusalén, el Muro de los lamentos.Los judíos tienen prohibido rezar en el recinto, pero pueden acceder a ciertas horas del día, algo que se canceló del todo en las últimas semanas del Ramadán pero que, con el fin del mes sagrado musulmán, ha vuelto a implementarse.Sinwar animó a palestinos de todo el territorio a defender Al Aqsa atacando a israelíes con cualquier medio que tuvieran al alcance. "Quien tenga un rifle, que lo prepare. Y si no tienes un rifle, prepara tu cuchillo de carnicero o un hacha o un cuchillo", dijo Sinwar. Y si bien ningún grupo reivindicó el atentado de Elad, tanto Hamás como Yihad islámica lo llamaron "operación heroica".Los atacados no lograron evadir a sus atacantes. Unos vecinos de Elad dijeron haber arrojado cholent caliente [la comida judía tradicional del sábado] a los agresores, y Bennett aseguró que "pondremos las manos sobre los terroristas y sobre aquellos que los ayudan".La Policía sospecha que ambos palestinos llegaron a la ciudad en el coche de una de las víctimas, quien solía transportar a obreros palestinos que entraban ilegalmente a trabajar al país. Una vez en la ciudad, ambos mataron al conductor, al que conocían de otras ocasiones, antes de continuar su agresión en el parque cercano.

