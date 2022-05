https://mundo.sputniknews.com/20220506/asociacion-industrial-de-alemania-urge-a-reducir-el-consumo-de-gas-en-el-pais-1125204209.html

Asociación industrial de Alemania urge a reducir el consumo de gas en el país

Asociación industrial de Alemania urge a reducir el consumo de gas en el país

BERLÍN (Sputnik) — La asociación industrial alemana VIK (Verband der Industriellen Energie- und Kraftwirtschaft) instó a utilizar "todas las alternativas al... 06.05.2022, Sputnik Mundo

"Urge reducir inmediatamente el consumo de gas natural para preservar las reservas y alcanzar el nivel máximo posible de almacenamiento para otoño de 2022", indicó el comunicado.El director general de la VIK, Christian Seyfert, explicó que se trata de la seguridad del abastecimiento de la población y de la economía, y no de la duda sobre el objetivo del Gobierno alemán de lograr la neutralidad climática hacia 2045, que "sigue en vigor".En la VIK aconsejan no renunciar a la hulla, seguir utilizando las centrales eléctricas siempre que no funcionen a partir de gas natural y aplazar el cierre de las centrales eléctricas de lignito para 2024, plazo fijado por el Gobierno alemán para "acabar con la dependencia del gas ruso".

