https://mundo.sputniknews.com/20220506/asaltan-dos-veces-en-menos-de-cinco-minutos-a-un-hombre-en-colombia--video--1125192720.html

Asaltan dos veces en menos de cinco minutos a un hombre en Colombia | Video

Asaltan dos veces en menos de cinco minutos a un hombre en Colombia | Video

Armando, un hombre colombiano, fue asaltado en dos ocasiones en menos de cinco minutos en la ciudad de Cali. 06.05.2022, Sputnik Mundo

2022-05-06T03:31+0000

2022-05-06T03:31+0000

2022-05-06T03:31+0000

am茅rica latina

colombia

inseguridad

cali

馃挗 ins贸lito

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/15/1122013088_0:131:3067:1856_1920x0_80_0_0_a8d79cbae5222757e6a7aaad0d9c1135.jpg

Los hechos ocurrieron mientras el hombre estaba esperando que el local en el que trabaja abriera, cuando un par de sujetos en moto lleg贸 y le rob贸 su celular. No hab铆an pasado ni dos minutos del primer atraco cuando otra pareja de sujetos, igual en motoneta, le rob贸 a Armando su cartera. Los hechos quedaron grabados en video. En el video se observa c贸mo los segundos asaltantes, quienes seg煤n Armando no le creyeron que acaba de ser v铆ctima de otro asalto, lo esculcan entre la ropa en busca de su celular. "Les estaba tratando de explicar que ya me hab铆an robado, pero a ellos no les import贸 eso", cont贸 el hombre a la cadena Noticias Caracol.Seg煤n reportes locales, la polic铆a de Cali ya se encuentra en busca de los cuatro delincuentes que asaltaron a Armando cerca del centro de la ciudad.

https://mundo.sputniknews.com/20220503/la-historia-de-ofelia-la-perrita-que-defendio-a-su-duena-durante-un-asalto-en-mexico-1125090674.html

colombia

cali

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA 鈥濺osiya Segodnya鈥 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA 鈥濺osiya Segodnya鈥 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA 鈥濺osiya Segodnya鈥 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA 鈥濺osiya Segodnya鈥 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA 鈥濺osiya Segodnya鈥 252 60

colombia, inseguridad, cali, 馃挗 ins贸lito