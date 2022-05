https://mundo.sputniknews.com/20220505/venezuela-y-bolivia-reafirman-sus-lazos-abordan-la-migracion-y-critican-el-unilateralismo-1125179004.html

Venezuela y Bolivia reafirman sus lazos, abordan la migración y critican el unilateralismo

Venezuela y Bolivia reafirman sus lazos, abordan la migración y critican el unilateralismo

El canciller venezolano, Félix Plasencia, se reunió en Bolivia con el presidente Luis Arce y analizaron una agenda en común. En otro orden, el reclamo de un colectivo de mujeres de Irapuato, México, al Estado, ante el aumento de feminicidios. Estas y más noticias en 'En Órbita'.

2022-05-05T22:00+0000

2022-05-05T22:00+0000

2022-05-05T22:00+0000

en órbita

venezuela

félix plasencia

nicolás maduro

rogelio mayta

luis arce

gobierno de bolivia

otan

finlandia

suecia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/05/1125180693_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_c1e278e76e62b1ba8c0399bea484dd4d.jpg

Venezuela y Bolivia reafirman sus lazos, abordan la migración y critican el unilateralismo El canciller venezolano, Félix Plasencia, se reunió en Bolivia con el presidente Luis Arce y analizaron una agenda común. En otro orden, el reclamo de un colectivo de mujeres de Irapuato, México, al Estado, ante el aumento de feminicidios. Estas y más noticias en 'En Órbita'.

Como parte de su visita, Plasencia también se reunió este jueves 5 con el vicepresidente David Choquehuanca y con el canciller anfitrión Rogelio Mayta.Aunque no está confirmado, se prevé que el viernes 6 se reúna con el exmandatario Evo Morales (2006-2019).En el encuentro con Arce se abordó, entre otros temas, el análisis del contexto internacional marcado por el conflicto en Ucrania, las sanciones contra Rusia y el rol de la OTAN, liderada por EEUU.Previo a la reunión con Plasencia, Arce pidió que no se excluyan países de la Cumbre de las Américas, a realizarse en junio en Los Ángeles, EEUU. El gobierno de Joe Biden ya anunció que Cuba, Nicaragua y Venezuela no serán invitadas. Por su parte, el canciller Mayta calificó de "antidemocrática" esta exclusión.Otro de los puntos de conversación entre las autoridades fue la migración. "A los venezolanos nos interesa particularmente el tema. Venezuela es uno de los tres países de nuestro continente que más personas recibe. Debemos hablar de una manera estructural", indicó el secretario de Estado.A su criterio, "los venezolanos que deciden migrar al exterior por un tema económico tienen el derecho a hacerlo, y lo hacen de forma voluntaria"."Dicen que los venezolanos huyen de su país, que son refugiados porque escapan de una condición política. Estas mentiras son parte de la guerra, de la intromisión y del injerencismo", indicó Plasencia.En esta edición de En Órbita también abordamos —entre otros temas— el reclamo de un colectivo de mujeres de Irapuato, México, al Estado, ante el aumento de feminicidios.Además, Finlandia anunció el suministro de un nuevo paquete de ayuda militar a Ucrania. A su vez, el país junto con Suecia, pide agilizar su proceso de adhesión a la OTAN.En Uruguay En Órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4:30 a 5:30 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

venezuela

finlandia

suecia

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

venezuela, félix plasencia, nicolás maduro, rogelio mayta, luis arce, gobierno de bolivia, otan, finlandia, suecia, 📰 operación militar especial de rusia en ucrania, ucrania, cumbre de las américas, аудио