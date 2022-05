https://mundo.sputniknews.com/20220505/van-terminar-como-debanhi-denuncian-represion-policial-contra-mujeres-en-irapuato-1125180197.html

"Van terminar como Debanhi": denuncian represión policial contra mujeres en Irapuato

"Van terminar como Debanhi": denuncian represión policial contra mujeres en Irapuato

Colectivos de mujeres de la ciudad mexicana de Irapuato reúnen pruebas para denunciar a policías que las agredieron física y sexualmente tras una marcha contra... 05.05.2022, Sputnik Mundo

El colectivo Brujas de Irapuato, del estado mexicano de Guanajuato (centro), denunció a través de redes sociales el abuso policial sufrido 1 de mayo en el marco de una protesta contra la violencia machista por parte de organizaciones sociales, familiares de víctimas de asesinatos, feminicidios y desapariciones forzadas que exigieron respuestas al Estado frente a la sede del Gobierno municipal.Como resultado del operativo, 30 mujeres, muchas de ellas menores de edad, fueron detenidas por las fuerzas de la policía municipal y llevadas al Centro de Reinserción Social (Cereso).Sin embargo, desde el colectivo denuncian que muchas de las manifestantes fueron retenidas dentro del propio edificio gubernamental frente al que se manifestaban. Allí, denuncian, sufrieron abusos [ verbal, física y sexual] por parte de los efectivos.Una vez recabadas las pruebas, el colectivo pretende presentarlas ante la Comisión nacional para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres (CONAVIM), así como organismos de derechos humanos."Se está haciendo la identificación de los policías involucrados", manifestó la vocera, que estuvo presente el día de los hechos y relató que los policías golpearon e insultaron a las manifestantes que protestaban de manera pacífica.De acuerdo a la mexicana, decenas de policías aguardaban la llegada de las mujeres para amedrentarlas. "Decidimos correr por nuestra propia integridad", explicó la representante, agregando que mientras golpeaban a las manifestantes, los policías les gritaban que iban a terminar como Debanhi [Escobar] o Karely [Mendoza], ambas víctimas de feminicidios ocurridos recientemente."Ahora lo que se le está pidiendo a la presidencia municipal de Irapuato es que se liberen los vídeos de las cámaras de seguridad" que están en el recinto, expuso.Contrario a la información difundida en medios locales, la vocera negó que se haya intentado incendiar la fachada de la presidencia municipal y aclaró que los colectivos solo cargaban pintura, no combustible, como se les acusó. "Simplemente se pretendía realizar la iconoclasia [destrucción de íconos culturales]", explicó.Los feminicidios, razones para la protestaMéxico registra un drástico aumento de feminicidios desde que se declaró la primera Alerta de Violencia de Género en 2015. Según datos oficiales, hasta el año 2021 los feminicidios en México aumentaron 137%.Recientemente no solo la ciudad de Irapuato se vió escandalizada por casos de feminicidios y violencia machista, sino que a lo largo de todo el país se presentan casos que incluso, tienen repercusión internacional.El 27 de abril una estudiante de 19 años perdió la vida y otra joven resultó herida por la Guardia Nacional cuando viajaban en una camioneta luego de asistir a una reunión.Asimismo, una joven de 15 años y su prima de 25 fueron halladas muertas el 13 de enero en la localidad luego de 36 días de su desaparición.También en abril, fue hallada muerta Debanhi Escobar en la cisterna de un motel de la ciudad de Escobedo, en el estado de Nuevo León, un caso que tiene consternada a la sociedad mexicana, que rechaza la cantidad de inconsistencias en las investigaciones.El colectivo dice no tener ninguna respuesta de las autoridades y particularmente de la presidenta municipal, Lorena Alfaro, a quien acusan de presentarse como feminista únicamente para ganar popularidad, pues esa postura no se ve reflejada en sus acciones.

