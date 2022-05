https://mundo.sputniknews.com/20220505/una-potencia-mundial-esto-es-lo-que-los-migrantes-hispanos-representan-para-la-economia-de-eeuu-1125175457.html

Una potencia mundial: esto es lo que los migrantes hispanos representan para la economía de EEUU

De acuerdo con expertos, la fuerza económica de la población hispana en Estados Unidos es equivalente al Producto Interno Bruto (PIB) de Francia. 05.05.2022, Sputnik Mundo

Si las aportaciones de los latinos en Estados Unidos fueran una economía independiente, serían la séptima más grande del mundo, aseveró el académico de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), David Hayes-Bautista. Al presentar en la Universidad Nacional Autónoma de México el 2021 LDC U.S. Latino GDP Report, el especialista indicó que dicha fuerza económica solo sería superada en su producto interno bruto (PIB) por Estados Unidos en su conjunto, China, Japón, Alemania, India y Reino Unido. Hayes-Bautista aseguró que la imagen pública negativa de los latinoamericanos en Estados Unidos contrasta con sus crecientes participaciones a la economía en varios sectores, y no corresponde a la realidad.En su estudio, Hayes-Bautista demostró que son un grupo saludable, cuyas cifras de muerte son menores a la población blanca, además de que, recordó, en un estudio demográfico previo que elaboró, encontró que en 1980 había en California 4,5 millones de hispanoamericanos; estimó que para 2030 habría 15,.2 millones. "Nadie nos creyó, pero hoy somos 15,5 millones en ese estado, y aún no llegamos a la fecha prevista", dijo.Explicó que el PIB describe en dólares lo que aporta una geografía, por eso le interesó calcular el latino dentro de la economía estadounidense.Lo anterior es posible porque los latinos participan e incrementan la fuerza laboral en diversos sectores, suben salarios, tienen un consumo firme, forman hogares y compran casas, expuso el experto, además de que han aumentado su escolaridad, pues 87,8% de los estudiantes "millennials" terminan la preparatoria, frente a 66,2 de otros grupos migrantes; y 47,6% concluye la universidad, en comparación con 31,8 por ciento de no latinos.Parte de este crecimiento económico se debe también al aumento de la población latina, con una tasa seis veces más alta que la del resto de Estados Unidos, concluyó.

