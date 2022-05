https://mundo.sputniknews.com/20220505/trump-propuso-lanzar-misiles-contra-mexico-para-destruir-laboratorios-de-droga-1125187863.html

Trump propuso lanzar misiles contra México para destruir laboratorios de droga

Trump propuso lanzar misiles contra México para destruir laboratorios de droga

En 2020, el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, propuso arrojar misiles en territorio mexicano para destruir laboratorios de elaboración de... 05.05.2022, Sputnik Mundo

2022-05-05T23:56+0000

2022-05-05T23:56+0000

2022-05-05T23:56+0000

internacional

eeuu

méxico

donald trump

mark esper

narcotráfico

casa blanca

washington

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/05/1125186295_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_a4a02f9b5e6136f5642c54a7a796a965.jpg

El jefe del Pentágono en aquel entonces describe en su libro de próxima publicación, Un juramento sagrado, que Trump propuso el ataque contra los presuntos laboratorios del narco en México y que pretendía mantenerlo en secreto.Esper también revela que el magnate y entonces presidente evaluó desplegar el ejército en los puntos de votación de las elecciones de 2020, que dieron la victoria a Joe Biden sobre la intención de Trump de reelegirse, por lo que el secretario federal pidió a sus elementos mantenerse alertas sobre posibles llamados inusuales desde la Casa Blanca.Además, el extitular del Departamento de Defensa de Estados Unidos, quien fue destituido del cargo por Trump, calificó al exmandatario como una persona sin principios que debido a sus intereses personales no debería estar en posiciones de servicio público, reveló el New York Times en una nota previa a la publicación, a ocurrir el 10 de mayo.El mandato de Trump, calificó Esper, estuvo completamente absorbido por la campaña de reelección del magnate.En el libro sostiene que no renunció a la Defensa para evitar ser sustituido por una persona incondicional de Trump.Acerca del plan de destruir narcolaboratorios en México con misiles, Trump consideró que el país vecino no tenía control sobre su propio territorio. Esper rehusó bombardear los laboratorios mexicanos, a lo que Trump propuso hacerlo de manera silenciosa.Aunque llegó a pensar que era una broma, se dio cuenta de que el entonces presidente de Estados Unidos hablaba en serio por la expresión de su rostro.Esper también revela en el libro que Trump se mostró más errático luego de ser exculpado en su primer juicio de destitución.Trump también preguntó al secretario de Defensa si era posible disparar contra los manifestantes de Washington que se inconformaron por el asesinato del afroamericano George Floyd en manos de un policía blanco, perpetrado el 25 de mayo de 2020."El señor Esper pinta el retrato de alguien sin control de sus emociones o sus pensamientos a lo largo del proceso de 2020", estima la periodista del NYT Maggie Haberman.

https://mundo.sputniknews.com/20220502/chomsky-ve-en-trump-al-mejor-estadista-occidental-para-resolver-el-conflicto-de-ucrania-y-rusia-1125062493.html

https://mundo.sputniknews.com/20220405/es-verdad-el-poder-de-capos-y-narcotraficantes-o-solo-un-relato-hegemonico-1124031155.html

eeuu

méxico

washington

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

eeuu, méxico, donald trump, mark esper, narcotráfico, casa blanca, washington