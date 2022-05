https://mundo.sputniknews.com/20220505/somos-mas-americanos-amlo-enfrenta-a-texas-con-esta-cancion--video--1125158210.html

"Somos más americanos": AMLO enfrenta a Texas con esta canción | Video

"Somos más americanos": AMLO enfrenta a Texas con esta canción | Video

El presidente Andrés Manuel López Obrador dedicó un corrido de Los Tigres del Norte al gobernador texano Greg Abbott, quien desea que la migración sea... 05.05.2022

El mandatario mexicano dejó claro su rechazo a las recientes declaraciones del político republicano, quien busca su reelección durante las elecciones del próximo mes de noviembre, con base en un discurso que se ha caracterizado por posturas en contra de los migrantes provenientes de México y Centroamérica. Además, aprovechó los reflectores públicos para dedicar una canción al gobernador republicano Greg Abbott. Se trata de Somos más americanos, corrido interpretado por Los Tigres del Norte, una de las agrupaciones de música norteña más populares entre los mexicanos que residen en Estados Unidos y en su propio país. "Lo respeto [a Greg Abbott], pero creo que está mal en su política", comentó el mandatario mexicano, quien recordó un verso de esta canción: "Yo no crucé la frontera, la frontera me cruzó". "Esta conferencia la ven muchos paisanos que los queremos muchísimo... Los queremos porque son un ejemplo de trabajo, de fraternidad y de humanismo, porque [los mexicanos] son de los migrantes que más apoyan a sus familiares, son los que envían más remesas a sus familias", consideró López Obrador. Las tensiones entre el Gobierno de México y Texas suceden en momentos en que Estados Unidos y el país latinoamericano sostienen diversas negociaciones para establecer acuerdos para controlar los flujos migratorios, sobre todo los que provienen de Centroamérica. "Ahora que hablé con el presidente Biden, me decía que tienen buena relación con las organizaciones de Estados Unidos y eso puede facilitar con los sindicatos para que vayan a trabajar ordenadamente los mexicanos, los centroamericanos, y así ampliar las visas de trabajo, porque es un hecho que [en Estados Unidos] no tienen fuerza de trabajo", comentó López Obrador.

