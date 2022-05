Sigue el minuto a minuto: así se desarrolla la operación militar de Rusia

Diputado desmiente planes de imponer la ley marcial en Rusia

Las informaciones mediáticas de que Rusia supuestamente planea imponer la ley marcial no tienen nada que ver con la realidad, declaró Andréi Krásov, vicepresidente primero del comité de defensa de la Duma de Estado (Cámara Baja).



"Me parece que esto es una completa tontería, algún tipo de provocación de las fuerzas oscuras que aprovechan toda oportunidad para denigrar a la Federación de Rusia y sembrar la discordia", dijo a esta agencia.



El diputado señaló que "los guiones" de tales acciones "se escriben al otro lado del Atlántico" y en este contexto indicó que "los actores cambian con el tiempo, pero la actitud sigue siendo la misma: demonizar y desacreditar a Rusia".



Krásov destacó que no hay motivos para imponer la ley marcial en Rusia, dado que la operación especial militar en Ucrania se desarrolla según lo previsto.



El 4 de mayo, el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, tachó de disparate las informaciones mediáticas de Occidente de que Rusia declarará la movilización general el Día de la Victoria sobre la Alemania nazi que se celebra el 9 de mayo.