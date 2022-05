https://mundo.sputniknews.com/20220505/que-es-la-fiesta-mexicana-del-cinco-de-mayo-y-por-que-se-celebra-en-estados-unidos-1125126433.html

¿Qué es la fiesta mexicana del Cinco de Mayo y por qué se celebra en Estados Unidos?

¿Qué es la fiesta mexicana del Cinco de Mayo y por qué se celebra en Estados Unidos?

El cinco de mayo de 1862, hace 160 años, el ejército mexicano se enfrentó con las fuerzas armadas de Francia en la llamada Batalla de Puebla y salió... 05.05.2022, Sputnik Mundo

2022-05-05T13:41+0000

2022-05-05T13:41+0000

2022-05-05T13:41+0000

américa latina

méxico

eeuu

cinco de mayo

benito juárez

migración

🎭 arte y cultura

historia

puebla

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/04/1125124234_0:139:1000:702_1920x0_80_0_0_419feb4ecaa4a1b7f35bc1608779426a.jpg

Tras la Guerra de Reforma, conflicto político y militar entre el bando liberal y el bando conservador derivado de la aplicación de las Leyes de Reforma con las que el presidente Benito Juárez buscó acotar el poder civil y político de la iglesia en el país, entre otras cosas, México estaba sumido en una crisis económica.Esto, recuerda la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en un artículo de divulgación, orilló al mandatario a suspender el pago de deudas contraídas con el extranjero, como España, Francia e Inglaterra.Estas naciones europeas consideraron la determinación económica de Juárez una afrenta contra sus intereses y enviaron tropas a las costas mexicanas para presionar al pago de la deuda."No obstante, debido a las negociaciones diplomáticas y a la firma de los Tratados de La Soledad, el gobierno mexicano se comprometió a realizar los pagos correspondientes. Por ello, Inglaterra y España abandonaron el territorio nacional, sin embargo el gobierno francés no cumplió con lo pactado en los citados tratados y comenzaron una intervención armada en México", apunta la dependencia federal.Bajo el comando del general Charles Ferdinand Latrille, conde de Lorencez, las tropas francesas avanzaron por territorio mexicano.Del lado de México, el general en jefe del ejército de oriente, Ignacio Zaragoza, concentró sus fuerzas en Puebla, ciudad ubicada a unos 135 kilómetros al sureste de la Ciudad de México y de raíces novohispanas, donde el ejército mexicano enfrentó a los invasores."A las 9 de la mañana del 5 de mayo de 1862, con el disparo de un cañón mexicano, dio inicio una de las jornadas más gloriosas que registra nuestra historia patria. El mando francés concentró su esfuerzo en el Fuerte de Guadalupe, por lo que lanzó un primer embate a este punto", indica la Defensa Nacional."A pesar de la superioridad en armamento de las fuerzas de Lorencez, estas fueron detenidas por las tropas nacionales. El ataque francés hacia el Fuerte de Guadalupe se repitió dos veces más, sin embargo los soldados mexicanos lograron rechazarlos en ambas ocasiones y provocar con ello la retirada francesa", recuerda la dependencia.Esta victoria inesperada y heroica convirtió al 5 de mayo en un símbolo cultural de la defensa de la soberanía e independencia de México ante amenazas extranjeras, no obstante que luego la ambición francesa logró superar al ejército mexicano e impuso un emperador al país, el archiduque de Austria Maximiliano de Habsburgo.No sería hasta 1867, con la ejecución del invasor en Querétaro, que Benito Juárez lograría la restauración de la república, en un episodio nacional que fue narrado por el novelista Fernando Del Paso en la obra Noticias del Imperio.¿Y Estados Unidos qué tiene que ver en esto?Los migrantes mexicanos en Estados Unidos se cuentan por millones. Esto ha generado una realidad particular donde estas personas orilladas por situaciones económicas a dejar su lugar de nacimiento busquen íconos de vinculación con su pasado y su identidad cultural.Así, los llamados paisanos se congregan en multitudes en torno a eventos que les recuerden su origen mexicano, como los juegos de fútbol que protagoniza constantemente la Selección Mexicana en territorio estadounidense, el Día de Muertos, el festejo de la independencia de México en septiembre.Y el Cinco de Mayo, que ha alcanzado tal vitalidad en Estados Unidos que incluso hay quienes piensan que esta conmemoración es la verdadera fiesta nacional mexicana.Además de este problema de desarraigo, hay razones históricas para la presencia de la festividad poblana al norte del Río Bravo, y es que en 1867 un grupo de mexicanos en Texas, que al inicio del siglo XIX era parte de México, celebró la festividad en esa entidad.Para más complejidad, el general Zaragoza, quien condujo la exitosa operación militar contra Francia, nació en Texas en 1829.La celebración texana se extendió a diferentes puntos de la Unión Americana, al grado de que en 1930 el consulado de México en Los Ángeles organizó el primer Cinco de Mayo oficial.El movimiento chicano, estadounidenses de origen mexicano, fortaleció esta celebración en su búsqueda por consolidar una identidad en resistencia pese a su circunstancia migratoria, además.Más adelante, en la década de 1980, ingresaron las marcas en el asunto, concretamente la cerveza Corona, que impulsó el festejo mediante sus herramientas de publicidad con miras a aumentar la venta de sus productos durante estos eventos patrióticos binacionales.

https://mundo.sputniknews.com/20220321/la-ocasion-en-la-que-benito-juarez-trato-de-abrir-paso-gratuito-a-eeuu-por-el-istmo-de-tehuantepec-1123204147.html

https://mundo.sputniknews.com/20211218/el-arbol-de-navidad-la-tradicion-pagana-que-llego-a-mexico-por-maximiliano-1119446372.html

https://mundo.sputniknews.com/20220202/el-dia-que-mexico-perdio-la-mitad-de-su-territorio-por-la-guerra-con-eeuu-1121019307.html

https://mundo.sputniknews.com/20211118/asi-saludo-amlo-a-migrantes-mexicanos-desde-un-balcon-en-washington--video-1118393276.html

méxico

eeuu

puebla

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Samuel Cortés Hamdan https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/16/1116318285_0:126:1056:1182_100x100_80_0_0_cc3954e68688d73a0ff7f62add3eeed0.jpg

Samuel Cortés Hamdan https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/16/1116318285_0:126:1056:1182_100x100_80_0_0_cc3954e68688d73a0ff7f62add3eeed0.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Samuel Cortés Hamdan https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/16/1116318285_0:126:1056:1182_100x100_80_0_0_cc3954e68688d73a0ff7f62add3eeed0.jpg

méxico, eeuu, cinco de mayo, benito juárez, migración, 🎭 arte y cultura, historia, puebla