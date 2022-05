https://mundo.sputniknews.com/20220505/participacion-directa-de-eeuu-en-el-conflicto-de-ucrania-1125175050.html

Participación directa de EEUU en el conflicto de Ucrania

Entrenan a soldados ucranianos en Alemania. Biden celebra el envío de 3.000 millones de dólares en defensa de la democracia a Ucrania, donde se prohibieron a... 05.05.2022, Sputnik Mundo

Participación directa de EEUU en el conflicto en UcraniaMás de 23 mil soldados de las Fuerzas Armadas de Ucrania fueron entrenados por instructores estadounidenses entre 2015 y enero de 2022, según el general de brigada Joseph E. Hilbert, jefe del 7º Mando de Entrenamiento del Ejército de EEUU en Europa, y publicado por la revista Foreign Policy.El militar detalló que durante casi siete años Washington invirtió 126 millones de dólares en esto, recoge Jack Detsch, periodista de la citada revista. Añadió que durante el mismo periodo, Ucrania ha participado en más de una docena de grandes ejercicios con tropas de EEUU en Alemania.Asimismo, Hilbert indicó que EEUU está entrenando en la ciudad alemana de Grafenwoer a militares ucranianos en nuevos sistemas de armas, que incluye artillería y drones, informa Bloomberg, que reveló que un primer grupo de aprendices ucranianos ha regresado ya a su país, mientras otro grupo de entre 50 y 60 militares está siendo instruido actualmente.Los inmensos tentáculos del 'Imperio de la Mentira'La denominación de EEUU y sus vasallos como el 'Imperio de la Mentira' por parte del presidente ruso, Vladímir Putin, es más que acertada. Lo opina el intelectual español Joan Carrero, quien dijo a 'Octavo Mandamiento' que el control de Occidente va mucho más allá del espacio mediático global, extendiéndose a "absolutamente todos" los ámbitos de la humanidad, habiendo unas pocas naciones que se oponen a su totalitarismo.El 'exorcismo' por parte de la Cancillería rusa no alcanza 'sacarle el diablo' al diario español ABCLo único que le queda de periodismo a la prensa española es la letra 'p' de 'propaganda', la única tarea a la que se dedican medios como el diario ABC, que tras conseguir entrevistar a la portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova, decidió no publicarla al descubrir que no cuadra con su línea editorial.Una línea editorial donde Vladímir Putin es calificado como "Ángel del odio", al tiempo que los integrantes del Batallón Azov, un grupo neonazi que ha ejecutado, y ejecuta el genocidio en Donbás, aparecen como "símbolos de la unidad" de Ucrania y defensores de "los valores del país".No obstante, el ministerio de Exteriores decidió acceder a la solicitud de ABC, respondiendo a las preguntas por escrito del periódico sobre el conflicto de Ucrania. Unas respuestas que constituyeron una sesión de exorcismo para el jefe de Sección Internacional del diario, Alexis Rodríguez Garrido. Sin embargo, esta sesión no alcanzó 'expulsarle el diablo', dado que, tras volver en sí, se apresuró a manifestar a la parte rusa que no existe la manera de publicar la entrevista, ni en la versión impresa del ABC, ni tampoco en su página web.Al respecto, María Zajárova denunció una "censura descarada", una apreciación compartida en una conversación telefónica por el jefe de la oficina en Moscú del diario español, quien demostró tener más coraje que su jefe atrincherado en Madrid, donde sigue inundando la portada de ABC de unos auténticos insultos contra el presidente ruso y todo tipo de mentiras sobre la operación especial militar del Kremlin en Ucrania, llegando también a permitir a sus autores a burlarse del patriarca de la Iglesia Ortodoxa Rusa, Kirill, entre otras pruebas manifiestas de la extinción del periodismo español.Ante estos hechos, la Cancillería rusa decidió subir en su portal la entrevista censurada. Quien la lea, entenderá el porqué del miedo a los criterios expresados por María Zajárova.Invitamos a los oyentes de Octavo Mandamiento a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov y Víctor Ternovsky.

