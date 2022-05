https://mundo.sputniknews.com/20220505/no-estamos-recibiendo-un-periodismo-honesto-sobre-el-conflicto-en-ucrania-1125004623.html

"No estamos recibiendo un periodismo honesto sobre el conflicto en Ucrania"

"No estamos recibiendo un periodismo honesto sobre el conflicto en Ucrania"

Recientemente, la cuenta de Twitter de Rubén Luengas fue suspendida temporalmente luego de que comparó una matanza perpetrada en Rumania en 1989 con la forma en la que se cubrió los sucesos de Bucha. Sin siquiera compartir su opinión, sólo el adelanto de su video, la red social suspendió la cuenta durante 12 horas por "acoso". Para Luengas esto es parte de una "dictadura tecnológica" parecida a la que vaticinaron autores como Erich Fromm, Ernesto Sábato y Aldous Huxley, y una persecución en contra de agencias de noticias y periodistas rusos. Para el periodista, la cobertura mundial del conflicto en Europa del Este ha sido un "verdadero desastre" en la que no se incluyen los antecedentes de la crisis geopolítica y se omite el posicionamiento de Rusia, mismo que tampoco puede difundirse en su totalidad por las agencias RT y Sputnik debido al bloqueo digital que se le ha impuesto a estos medios de parte de plataformas como Facebook, Instagram o YouTube. "No puedes cancelar el punto de vista del otro, no puedes cancelar el que se le abran espacios a Rusia. Nuestra obligación es abrir de manera plural a los diferentes puntos de vista, no para estar amarrando navajas, sino para que la audiencia mexicana pueda tener acceso a esos diferentes puntos de vista", opinó. La guerra es mediáticaRubén Luengas considera que uno de los puntos en los que más se ha centrado Occidente es en ganar la guerra a nivel mediático, dirigiendo la narrativa de lo que sucede sin hacer énfasis en la intervención que tiene Estados Unidos y sus aliados desde años en Ucrania. Luengas considera que los medios son "verdaderamente bombas" que tratan de fabricar una versión y generar consenso contra personajes específicos a través de ideas que no siempre son contextualizadas o verificadas, lo que provoca que muchas veces se amplifiquen las noticias falsas."Es parte de la guerra, los medios son armas de guerra, es parte de la guerra y por lo tanto pueden aprovecharse de la falta de preparación de la gente", considera el excolaborador de Telemundo. Esta guerra mediática, observa Luengas, se parece a la que se han implementado en otras épocas, y en la cual se fija a un enemigo en común y se posiciona a un "héroe" con el fin de apelar a los sentimientos y encontrar apoyo a la causa en turno de Occidente, como ya sucedió en Vietnam e incluso en el mismo contexto de la Guerra Fría contra la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS). El enemigo, en este caso, es Vladímir Putin, quien "de la noche a la mañana se convirtió en criminal guerra", y el héroe es Volodímir Zelenski, cuya imagen se vende como un "devoto de la democracia" y se omite, por ejemplo, los acercamientos y apoyo de personajes como John McCain a Ucrania. El periodista mexicano opina que se acorraló a Putin hasta el punto de que Rusia estuvo ante una amenaza existencial alimentando el fuego en Ucrania para defender los intereses de la OTAN, razón por la cual descarta que en el corto plazo pueda existir un acuerdo de paz. "No creo que Occidente quiera abrir espacios para un verdadero diálogo porque ya desde 2015 en capital de Bielorrusia, los acuerdos de Minsk no fueron respetados. No hay ningún indicio de que quieran abrir espacios para un diálogo que tiene que pasar por el hecho de que estos países no se integren a la OTAN", asevera.

