https://mundo.sputniknews.com/20220505/minsk-la-crisis-ucraniana-podria-acabar-en-una-semana-pero-occidente-se-lo-opone-1125175733.html

Minsk: la crisis ucraniana podría acabar en una semana pero Occidente se lo opone

Minsk: la crisis ucraniana podría acabar en una semana pero Occidente se lo opone

MINSK (Sputnik) — El presidente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, considera que las hostilidades en Ucrania podrían terminar en una semana o menos, pero a... 05.05.2022, Sputnik Mundo

2022-05-05T19:25+0000

2022-05-05T19:25+0000

2022-05-05T19:25+0000

internacional

🛡️ zonas de conflicto

bielorrusia

📰 operación militar especial de rusia en ucrania

occidente

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1c/1119810687_0:0:2729:1535_1920x0_80_0_0_a5dd783427ccf46ea011f3ed8446968f.jpg

Además, el líder bielorruso acusó a las autoridades ucranianas de no querer poner fin al conflicto a través de la diplomacia pues "no hay respuesta" a las iniciativas presentadas por Rusia.Asimismo, Lukashenko cree que desde un principio "Ucrania no estaba dispuesta a resolver el problema (de Donbás) paso a paso, lo cual llevó a la guerra".El presidente de Bielorrusia recordó que el pasado domingo 1 de mayo debatió el asunto de Donbás por teléfono con su homólogo de Rusia, Vladímir Putin.El presidente de Rusia, Vladímir Putin, anunció en la madrugada del 24 de febrero el lanzamiento de una "operación militar especial" en Ucrania, alegando que las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, necesitan ayuda frente al "genocidio" por parte de Kiev.Según el Ministerio de Defensa ruso, los ataques militares no están dirigidos contra instalaciones civiles, sino que buscan inutilizar la infraestructura bélica.Numerosos países condenaron la operación militar de Rusia y apoyan a Kiev con suministros de armas, donaciones, ayuda humanitaria y sanciones contra Moscú.

bielorrusia

occidente

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

🛡️ zonas de conflicto, bielorrusia, 📰 operación militar especial de rusia en ucrania, occidente